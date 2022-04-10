/691212/ضبط-40-طن-دقيق-فاخر-ناقص-الأوزان-بأحد-مطاحن-الشرقية

تمكن قطاع تموين شمال الشرقية من ضبط 40 طن دقيق فاخر، ناقص الأوزان بأحد مطاحن محافظة ناحية الصالحية الجديدة، خلال حملة تفتيشية علي المطاحن للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، حيث توجهت الحملة إلى أحد المطاحن بناحية طريق الصالحية الجديدة القنطرة، وتم التفتيش في حضور المدير المسؤول للمطحن.

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وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 40 طن دقيق فاخر استخراج 72% ناقص الأوزان، حيث تم وزن 20 طن فئة 25 كيلو جراما للشيكارة، وتبين نقص وزن 672.5 جرام في الشيكارة الواحدة، كما تم عمل وزن لــ 20 طنا فئة 50 كيلو جراما للشيكارة فتبين نقص وزن 590 جراما في الشيكارة الواحدة، وذلك بالمخالفة للقوانين والمقرارات التموينية، وتم التحفظ على 40 طن دقيق استخراج 72%، وتم تحرير محضر جنحة رقم 1802 لسنة 2022 جنح الصالحية الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تكثيف الحملات التفتيشية

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمديرى مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.