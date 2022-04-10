/691210/تضامن-الغربية-اعادة-إعمار-480-منزل-متهالك

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الاحد، إحياء فعاليات يوم اليتيم بالتزامن مع شهر مضان الكريم لأول مرة، من خلال تدشين مبادرة «عمًر بيت يتيم»، بدعم من جمعية الأورمان، من خلال إعادة إعمار 480 من المنازل المتهالكة للأسر الأكثر احتياجا بعدد من قرى مراكز المحافظة، وكذلك توصيل مياه الشرب لمنازلهم .

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وأكدت المديرية، أن فريق العمل بالغربية يواصل جهوده لإعادة الإعمار، حيث نجح الفريق مؤخرا في إعادة إعمار وتعريش 480 منزل في قرى ومراكز المحافظة،وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

محافظة الغربية شمل بجانب إعادة إعمار المنازل وتوصيل مياه الشرب

وأوضحت، أن العمل داخل محافظة الغربية شمل بجانب إعادة إعمار المنازل وتوصيل مياه الشرب ، عمل مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع مساعدات موسمية وتنمية وإعادة إعمار القرى الأشد احتياجاً، من خلال قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في مراكز المحافظة، وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.