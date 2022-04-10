/691208/النائب-عبدالباسط-الشرقاوي-يهنئ-السيسي-والقوات-المسلحة-بذكرى-العاشر-من-رمضان-أعاد-لمصر-عزتها-وكرامتها

وجه النائب الوفدى عبدالباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، خالص التهنئة والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة الباسلة وللشعب المصري كله بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان .

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وقال النائب عبدالباسط الشرقاوي، في بيان له، أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد والوعد في خدمة الوطن، يد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر، وأننا في حاجة ماسة لاستعادة روح العاشر من رمضان السادس من أكتوبر لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة.

النائب عبدالباسط الشرقاوي يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

وأضاف عضو مجلس النواب، أن انتصارات العاشر من رمضان أعادت العزة والكرامة للمصريين، وفخر كبير للدولة والشعب المصري، مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على حماية البلاد وأن تكون درع وسند للوطن.

وتابع الشرقاوي، أن حرب أكتوبر العاشر من رمضان، يعد حدثًا فريدًا ويعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل، مُذكرًا أن الحرب تعد درسًا للعالم أجمع بأن مصر قادرة على إعادة تغير أي وضع لا ترضى عنه أو تقبله فتفرض على الجميع احترام إرادتها وتثبت أن الحفاظ على الأرض وحماية الحدود والتراب الوطني هو واجب مُقدس تستطيع مصر بجيشها وشعبها الوطني الحر القيام به على أكمل وجه مهما كانت التضحيات أو النتائج.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا اليوم يجسد قوة الإرادة وحكمة القرار ورمزاً لالتفاف الشعب حول قواته المسلحة، لإعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة الوطنية وتحقق أكبر انتصار عسكري للعرب في العصر الحديث.

ووجه النائب عبدالباسط الشرقاوي تحية إجلال وتعظيم لجيل أكتوبر ولأرواح الشهداء الذين كانوا قدوة في البسالة والفداء وأعلوا الإرادة الوطنية وحرروا الأرض واستردوا لمصر عزتها وكرامتها.

وشدد الشرقاوي على أن رجال القوات المسلحة يعاهدون الله أن يظلوا مرابطين في مواقعهم يواصلون الليل بالنهار لتظل القوات المسلحة دائما درعاً قوياً لمصر يحمى أمنها القومي ويصون مقدساتها .