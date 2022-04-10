/691207/الشيوخ-يحفظ-طلب-جديد-لرفع-الحصانة-عن-نائب-دون-أن-يسميه

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حفظ طلب رفع الحصانة البرلمانية عن أحد الأعضاء، وذلك لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية للمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد دوت الخليج وشهدت الجلسة اليوم، أداء عمر مصطفى كمال حلمى اليمين الدستورية بمجلس الشيوخ، بديلا للنائب الراحل محمود الكردوسى جاء ذلك بعدما أعلن رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين عمرو مصطفى كمال حلمى بديلا للنائب الراحل محمود الكردوسى الشيوخ يحفظ طلب جديد لرفع الحصانة عن نائب «دون أن يُسميه» وبدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث من المقرر أن تشهد استعراض 13 تقريرًا للجان النوعية عن اقتراحات برغبة مقدَّمة من الأعضاء.

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