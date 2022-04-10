/691206/أحمد-السيجيني-ملف-المواقف-أكبر-من-وزير-التنمية-المحلية-والمحافظ-وبيان-الوزارة-عنه-غير-عقلاني

قال أحمد السجيني ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بيان وزارة للتنمية المحلية بشأن المواقف لسيارات الاجرة بيان غير عقلاني.

دوت الخليج

وأضاف أن اللجنة نظمت العديد من الجلسات بحضور وزراء ومحافظيين حاليين أو سابقين، ومازلنا نناقش نفس الملفات .

وأضاف السجينى ، أن ملف المواقف أكبر من وزير التنمية المحلية واكبر من المحافظ، وإذا كان هناك أزمة فى اى عمل مرتبط بالمواقف ، يجب أن يتم حله .

وطالب السجينى من المسؤولين العودة إلى تقرير لجنة الإدارة المحلية الخاصة بملف المواقف ، مطالبا وزارة التنمية المحلية أن تتحمل مسؤلياتها فى هذا الملف .

أحمد السيجيني: ملف المواقف أكبر من وزير التنمية المحلية والمحافظ

واكد، السجينى، أن أزمة المواقف تخص وزارة للنقل ووزارة التنمية المحلية ،ويجب إنشاء مجموعة وزارية مصغرة لوضع حلول نهالية لهذه الإشكالية

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب، وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلاً عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.

قال أحمد السجيني ان تكلفة ترخيص التوكتوك مبالغ فيها ، وتجعل صاحب التوكتوك يبتعد عن الترخيص، متساءلا ليه ٦٠٠٠ ج للترخيص، خليها ١٠٠٠ جنية أو ٥٠٠، موضحا إن الإصلاحات الهيكلة كثير منها لا يحتاج إلى أنفاق وتستطيع أن تانى من وراءها مليارات.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها غدا، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، و ذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلاً عن الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة.