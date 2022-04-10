رسميا..نجل رئيس مجلس الشورى السابق يؤدى اليمين الدستورية نائبًا بمجلس الشيوخ«فيديو»

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أدى عمرو مصطفى كمال حلمى، اليمين الدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ، في المكان الذي خلا بوفاة المرحوم محمود سيد محمود سيد الكردوسى،

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تم استعراض قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 134 لسنة 2022.

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، في جلسته العامة يوم 28 فبراير الماضي، أعلن خلو مقعد النائب المعين بقرار من رئيس الجمهورية، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي وذلك بعد وفاته وألزم القانون أي نائب بأداء اليمين قبل مباشرة عمله، وفقا لما جاء في نص المادة 39 من قانون مجلس الشيوخ.

رسميا..نجل رئيس مجلس الشورى السابق يؤدى اليمين الدستورية نائبًا بمجلس الشيوخ

وتنص المادة على: يؤدي عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتي نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

عمرو مصطفى كمال حلمى هو نجل العالم الجليل الدكتور مصطفى كمال حلمى رئيس مجلس الشورى السابق، ونقيب المعلمين السابق الذى وافته المنية فى 2008 عن عمر يناهز 86 عاما.

العالم الجليل الدكتور مصطفى كمال حلمى رئيس مجلس الشورى السابق تم انتخابه عضوا بمجلس الشوري لعدة دورات في أعوام 1980 و 1986 و1989 و1992 و2004، كما تقلد منصب رئيس مجلس الشوري خلال الفترة من 24 يونيو عام 1989 حتي 23 يونيو 2004 وترأس الفقيد المجلس الأعلي للصحافة منذ 24 يونيو 1989، بحكم منصبه كرئيس لمجلس الشوري حتي 23 يونيو 2004، وكان نقيبا للمعلمين في الدورتين 1980 و1984، ثم منذ عام 1989 حتي رحيله.