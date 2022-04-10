شاهد.. سلمى أبو ضيف تشارك جمهورها صورا من كواليس راجعين يا هوى

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورا جديدة من كواليس مسلسلها الجديد راجعين يا هوي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . و علقت سلمي أبو ضيف قائلة : Some BTS of Walaa and yasmin ???? trouble maker @ayahsamaha #راجعين_ياهوى

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