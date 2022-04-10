قدم السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير جمهورية مصر العربية في مالابو، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية غينيا الاستوائية Obiang Nguema Mbasogo، حيث نقل السفير المصري تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السيد الرئيس الغيني، معربًا عن تقديره لمستوى العلاقات المتميزة بين البلديّن.
هذا، واستعرض السفير المصري ما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وغينيا الاستوائية من تطور ملحوظ في العديد من المجالات والتي من أبرزها التعاون في مجال الطاقة والغاز الطبيعى، فضلاً عن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والاخشاب والأدوية.
ومن جانبه، أشاد الرئيس الغيني بمختلف مجالات التعاون مع مصر، مشيراً إلى استفادة العديد من الطلبة والمتدربين الغينيين بالمنح الدراسية والدورات التدريبية المقدمة إلى الكوادر الغينية من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مجالات الطب والتمريض والكهرباء والثروة السمكية ومكافحة الإرهاب والعديد من المجالات الأخرى، مؤكدًا أن حكومته تركز على تعزيز التعاون مع دول الجنوب، خاصة الدول التي لديها إمكانيات وخبرات متراكمة في القارة الإفريقية وعلى رأسها مصر.
كما قدم الرئيس الغيني التهنئة لإستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المُناخ COP27 المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022، مؤكدًا على دعم بلاده للجهود المصرية لإستضافة وإنجاح هذا المؤتمر الدولي الهام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المصري في مالابو يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس غينيا الاستوائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.