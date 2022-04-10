«كاتدرائية الإسكندرية» تقيم صلاة الثالث على القمص أرسانيوس وديد

جدة - نرمين السيد - شارك فى الصلاة أصحاب النيافة الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وعدد كبير من مجمع كهنة الإسكندرية، بينما امتلأت الكنيسة المرقسية والفناء الخلفى بجموع غفيرة من شعب الإسكندرية الذين حرصوا على المشاركة فى الصلاة.
كان القمص أرسانيوس وديد قد تعرض لحادث طعن غادر مساء يوم الخميس الماضى.
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