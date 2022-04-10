السفير المصرى فى مالابو يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس غينيا الاستوائية

جدة - نرمين السيد - قدم السفير حداد عبدالتواب الجوهرى، سفير جمهورية مصر العربية فى مالابو، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية غينيا الاستوائية Obiang Nguema Mbasogo، حيث نقل السفير المصرى تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الرئيس الغينى، معربا عن تقديره لمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين.





واستعرض السفير المصرى ما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وغينيا الاستوائية من تطور ملحوظ فى العديد من المجالات والتى من أبرزها التعاون فى مجال الطاقة والغاز الطبيعى، فضلا عن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائى فى مجالات الزراعة والاخشاب والأدوية. ومن جانبه، أشاد الرئيس الغينى بمختلف مجالات التعاون مع مصر، مشيرا إلى استفادة العديد من الطلبة والمتدربين الغينيين بالمنح الدراسية والدورات التدريبية المقدمة إلى الكوادر الغينية من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى مجالات الطب والتمريض والكهرباء والثروة السمكية ومكافحة الإرهاب والعديد من المجالات الأخرى، مؤكدا أن حكومته تركز على تعزيز التعاون مع دول الجنوب، خاصة الدول التى لديها إمكانيات وخبرات متراكمة فى القارة الإفريقية وعلى رأسها مصر. كما قدم الرئيس الغينى التهنئة لاستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022، مؤكدا على دعم بلاده للجهود المصرية لاستضافة وإنجاح هذا المؤتمر الدولى الهام.

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