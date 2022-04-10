«الإسكان» تلاحق الصفحات المزيفة عبر مواقع التواصل

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن فرق الرصد والمتابعة الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ركزت خلال الفترة الأخيرة بصورة متزايدة على متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول مشروعات الصندوق المختلفة، بالتزامن مع طرح وحدات سكنية جديدة جاهزة للتسليم الفورى ضمن إعلان المواطنين متوسطى الدخل ضمن مشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة).

وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أنه تم عمل بلاغات لموقع فيسبوك ضد الصفحات التى تنتحل اسم الصندوق سواء بصورة جزئية مثل "صندوق الإسكان الاجتماعى" أو بصورة كلية مثل "صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى"، وكذلك مختلف الصفحات الأخرى التى تدعى قدرتها على تقديم مساعدات للمواطنين وحجز وحدة سكنية لهم، كما تجهز الفرق القانونية داخل الصندوق بلاغات رسمية لتقديمها للجهات المختصة ضد هذه الصفحات والجهات التى تقف وراءها.

وأشارت عبد الحميد إلى أن فرق الرصد والمتابعة تقوم أيضًا بمتابعة الصحف الإلكترونية والورقية على حد سواء، وتعمل على التواصل مع المؤسسات الإعلامية المختلفة لتصحيح الأخبار التى تحتوى على معلومات غير صحيحة، ويهيب الصندوق بكل المؤسسات الإعلامية ضرورة التواصل مع الجهات المختصة داخل الصندوق للتأكد من المعلومات قبل نشرها للمواطنين منعًا لحدوث أى بلبلة فى صفوفهم.

وأضافت أن فرق الرصد والمتابعة نجحت فى رصد ما يقارب من ألف خبر فى كل من شهرى فبراير ومارس الماضيين، بمجموع أخبار يقترب من ألفى خبر خلال شهرين، بمتوسط يقترب من 35 خبرًا يوميًا، وهو ما يوضح الاهتمام المتزايد بالوحدات التى يطرحها الصندوق ضمن مشروعاته المختلفة للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل.

وتابعت أن المواطن لا يحتاج إلى مثل هذه الصفحات المزيفة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو متابعة البث المباشر الذى يقوم به البعض للتعرف على أخبار صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أو التواصل معه، خصوصًا أن الصندوق أطلق على مدار العامين الماضيين عددًا كبيرًا من قنوات الاتصال بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف إيصال المعلومات مباشرة إلى المواطنين والرد على استفساراتهم بصورة سريعة.

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أنه يمكن التواصل مع الصندوق بصورة متواصلة من خلال القنوات الاتصالية التابعة له، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالى:

http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالى: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكترونى للصندوق www.shmff.gov.eg.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أن قنوات الاتصال الإلكترونية التابعة للصندوق نجحت فى كسب ثقة المواطنين، حيث بلغ عدد المعجبين بصفحة فيسبوك ما يزيد على 390 ألف مواطن بينما بلغ عدد المتابعين للصفحة 415 ألف مواطن، كما اشترك فى قناة الصندوق الرسمية على موقع يوتيوب أكثر من 32 ألف مشترك وبلغت عدد المشاهدات 770 ألف مشاهدة.

وأضافت عبد الحميد أنه يمكن للمواطن التواصل أيضًا مع مركز خدمة عملاء الصندوق من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة وهى: 5999 أو 5777 أو 1188 من أى تليفون محمول، ورقم 090071117 من أى خط أرضى من الساعة 9 صباحاً: 6 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومى الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأى مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

وأشارت مى عبدالحميد إلى أن المواطن الذى يواجه أى مشكلة خلال تواصله مع الصندوق، يمكنه التواصل مع منظومة الشكاوى والمقترحات التى أطلقها الصندوق عبر رابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، والتى تمكن كلًا من المواطنين المدرجين على النظام الآلى للصندوق والمتعاملين معه من قبل، والمواطنين غير المدرجين على النظام الآلى والذين يتعاملون معه للمرة الأولى، من الحصول على الخدمات المختلفة التى تقدمها المنظومة.

وأكدت أن فرق الرصد والمتابعة الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى سوف تستمر فى عملها لمتابعة كافة ما يتم نشره وما يطلق من صفحات مزيفة خلال الفترة المقبلة؛ لحماية المواطنين من الأخبار الزائفة التى تنشر عبرها، وقطع الطريق على السماسرة وغيرهم.