الصحة: مبادرة «ضعف السمع» تشمل جميع الأطفال المصريين والأجانب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعاف السمع وحديثى الولادة تشبه التطعيمات الإجبارية، وتشمل جميع الأطفال حديثى الولادة المصريين والأجانب المقيمين على الأراضى المصرية.





وأضاف عبدالغفار، فى تصريح له اليوم الأحد، أن هدف هذه المبادرة هو الكشف المبكر عن أى احتمالات لضعف السمع عند الأطفال حديثى الولادة.. حيث أثبتت الدراسات العلمية أن الاكتشاف المبكر والتشخيص المبكر للأطفال فى حالات ضعف السمع قبل 5 سنوات ينتج عنه بنسبة تزيد على الـ 95% دخول الطفل مدرسة عادية واستكمال مسار حياته بشكل طبيعى.

وتابع "يتم فحص الطفل فى البداية للاطمئنان على حالته، وفى حالة وجود مشكلة يتم إعادة الاختبار مرة أخرى خلال فترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع.. وإذا حدثت مشكلة مرة أخرى يتم تحويله إلى أحد مراكز التشخيص الأكثر تخصصا".

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت إجراء الفحص السمعى لمليونين و854 ألفًا و764 طفلًا، منذ انطلاق المبادرة.