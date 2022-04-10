/691191/وزير-المالية-الاقتصاد-المصرى-يمتلك-القدرة-على-التعامل-مع-التحديات-الخارجية-الحالية

استقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية، السفير السويدى بالقاهرة هوكان إيمسجورد، وممثلى الشركات السويدية العاملة فى مصر، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على التعامل المرن مع التحديات الخارجية الحالية، في ظل ما تشهده الساحة العالمية من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية التى تبعها اضطراب في سلاسل التوريد.

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وأضاف معيط: كذلك ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، والمواد البترولية، وتكاليف الشحن، نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، وأن الحكومة مستمرة في مواصلة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي مكنتنا من امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية.

وزير المالية: مواصلة الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية

وتابع وزير المالية: مستمرون في العمل بكل قوة لتهيئة بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمارات ومحفزة للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، والمحرك الأساسي لتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة، حيث تُولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستثمارات فى مصر، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة؛ على نحو يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة اتساقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠

وأعلن عن ترحيبه بإقامة حوار مع مجتمع الأعمال السويدي فى مصر لاستعراض تطور الاستثمارات السويدية في مصر، ومناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك فى كل المجالات، على نحو يسهم فى تشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتنمية الاستثمارات القائمة، وجذب المزيد من المستثمرين السويديين إلى مصر.

سفير السويد بالقاهرة: حريصون على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر

ومن جانبه، قال السفير السويدي بالقاهرة هوكان إيمسجورد، إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تشهدها الدولة المصرية.