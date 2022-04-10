/691188/الشيوخ-يستكمل-مناقشة-التأمين-الموحد-ودراسة-الزيادة-السكانية-اليوم

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد، حيث ينظر خلال الجلسة عددا من تقارير اللجان النوعية بالمجلس عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، كما يستكمل مناقشة قانون التأمين الموحد، وكذلك دراسة الزيادة السكانية.

دوت الخليج

الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب

تقارير اللجنة الدينية

تقارير لجنة الشئون الدينية والأوقاف تشمل، الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب يوسف السيد يوسف عامر بشأن "إعداد تفسیر جامع يعني بتقديم كتاب الله تعالی بلغة سهلة وأسلوب مباشر ويعبر عن وسطية الإسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسي، وطباعة المصحف الشريف مزودا بتفسير مختصر، وإعداد موسوعة حديثة في الصحيح الثابت الوارد الينا من سنة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم مع شرح میسر وواف لها بلغة سهلة وبأسلوب مباشر معبر عن وسطية الاسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسي.

وكذلك اقتراح برغبة من النائب محمد عبدالمعطي ، و النائب محمد حمزة ، و النائب يوسف عامر بشأن " إنشاء كلية لقرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بجامعة الأزهر " والاقتراح برغبة المقدم من الن محمود تركي عن الاقتراح برغبة بشأن " استحداث آليات جديدة لمعاملة الحاصلين على شهادة معاهد القراءات المرحبة العالية معاملة شعبة العلوم الإسلامية بالثانوية الازهرية".

تقاريرلجنة الصحة

تشمل تقرير لجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبة مقدمة من النائب محی حافظ، والنائب زین العابدين الإطناوي، والنائب هاني يوسف عبد الشهيد بشأن "الغلق الجبري لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة"، و"تراخيص العيادات والنشرات الطبية"، و"القرار الملزم لاستكمال إجراءات تراخيص العيادات الطبية".

وكذلك الاقتراحات برغبة من النائب محمد محمد الشيخ بشأن "التصدي لظاهرة الإعلان عن منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب ولها آثار مميتة على الإنسان".

تقارير لجنة الطاقة والبيئة

وتتضمن التقارير أيضا تقريرى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة من النائب محمد عمارة، بشأن إنشاء بنك الكوادر الشبابية واقتراح برغبة من النائب محمد فريد، بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة.

تقارير لجنة الثقافة والإعلام

وتشمل أيضا تقريرى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب زين الأطناوى بشأن "تطوير منطقة البهنسا التاريخية"، والاقتراح برغبة بشأن "تطوير الكنيسة الأثرية بدير الجرنوس"، بالإضافة إلى تقريرى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائب محمد الصالحي ، بشأن "الإسراع في تنفيذ الطريق الدائري لمدينة الزقازيق، والاقتراح برغبة بشأن "إحلال وتجديد طريق الزقازيق السنبلاوين".

الزيادة السكانية

كما يستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن "مشكلة الزيادة السكانية في مصر و الحلول والمقترحات التي تدور حولها".

قانون التأمين الموحد

ويستكمل أيضا، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد