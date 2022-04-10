النائب الأول لرئيس البرلمان العربي  مُهنئًا السيسي بذكري انتصارات العاشر من رمضان"ستبقى خالدة بنفوس المصريين"

/691187/النائب-الأول-لرئيس-البرلمان-العربي- مهنئا-السيسي-بذكري-انتصارات-العاشر-من-رمضانستبقى-خالدة-بنفوس-المصريين

هنأ النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة ورجال الشرطة المصرية ، بمناسبة ذكرى إنتصار العاشر من رمضان، تلك الملحمة الوطنية التي سطرتها قواتنا المسلحة في البطولة والفداء لاستعادة الأرض وكرامة المصريين».

دوت الخليج

وتقدم النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ، بخالص التهنئة للرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة حلول ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان ، السادس من أكتوبر ، مؤكدا أن هذا اليوم سيظل شاهدًا على بطولات قواتنا المسلحة الباسلة، وستظل ملحمة العبور رمزًا متجددا يلهم المصريين على التحدي وصنع المستحيل .

وأكد النائب علاء عابد ، أن ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان خالدة في نفوس المصريين جيلا بعد جيل سجلها التاريخ بأحرف من نور لأبطال قواتنا المسلحة والشهداء الذين رووا بدمائهم أرض سيناء العزيزة وتحريرها من دنس العدو وسطروا ملحمة عسكرية خالدة على مر التاريخ .

النائب الأول لرئيس البرلمان العربي مُهنئًا السيسي بذكري إنتصارات العاشر من رمضان"ستبقى خالدة بنفوس المصريين"

وأضاف النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ، أن ذكري إنتصار العاشر من رمضان اظهرت ايضا مدي التضامن العربي الذي ظهر بوضوح من الدول العربية، التي كانت مساندة للموقف المصري ، وهو درس للتاريخ ، للتأكيد على ضرورة التوحد والتضامن بين الدول العربية للحفاظ على أمن وسلامة أمتنا العربية دول وشعوب ، حفظ الله مصر من كل مكروه وحفظ لنا أمتنا العربية.