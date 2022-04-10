/691185/صورمشاركة-واسعة-بإفطار-رابطة-أبناء-قنا-والأقصر

حضر اللواء طارق نصير وكيل اول لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ والأمين العام لحزب حماة الوطن احتفالية إفطار رمضانية لرابطة "أبناء قنا والأقصر" تحت رعاية أمينها العام الكاتب الصحفى محمود بكري والإعلامي مصطفي بكرى .

دوت الخليج و ينعقد حفل إفطار أبناء الصعيد، في شهر رمضان الكريم، من كل عام، للتواصل والتقارب بين أبناء قنا والأقصر وجنوب الصعيد، ومع محافظات مصر الأخرى، لتوطيد اللحمة الوطنية فيما بينهم كما شهد الحفل حضور كبار رجال الدولة، يتقدمهم المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والاعلامي محمد الباز، والكاتب الصحفى عمرو الدرديري، والمهندس أشرف رشاد الشريف ،نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، والفنان طارق الدسوقي، و المسؤول السياسى فى جبهة النضال الوطنى الليبية أحمد قذاف الدم، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات. الجدير بالذكر أن حفل إفطار أبناء الصعيد، ينعقد في شهر رمضان الكريم، من كل عام، للتواصل والتقارب بين أبناء قنا والأقصر وجنوب الصعيد، ومع محافظات مصر الأخرى، لتوطيد اللحمة الوطنية فيما بينهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور..مشاركة واسعة بإفطار رابطة أبناء قنا والأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.