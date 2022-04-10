مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربى الحلقة 9.. وتفاصيل الأحداث

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دوت الخليج يرصد مواعيد عرض مسلسل Suits بالعربي.

مواعيد مسلسل Suits بالعربي الحلقة 9 في رمضان

يُعرض مسلسل Suits بالعربي على قناة CBC في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا وعلى قناة CBC دراما الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحًا.

كما يُعرض على قناة OSN يا هلا الساعة 10 مساءً وعلى قناة OSN الأولى الساعة 10 مساءً، فضلًا عن منصتي Watch It و OSN+.

قصة مسلسل Suits بالعربي

مسلسل «SUITS»، مأخوذ عن عمل درامي أمريكي بنفس الاسم، وتدور قصته في عالم المحاماة والقضايا، حول شاب ذكي وطموح يدعى مايك روس، الذي يتمتع بذاكرة تصويرية قوية، إلا أنه فشل في أن يستكمل دراسته الجامعية، لكن شاءت المصادفة أن ينجح ذلك الشاب، في كسب ثقة المحامي الشهير هارفي سبيكتر، الذي عينه مساعدًا له في شركة الكبيرة، التي يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك، واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

أبطال مسلسل Suits بالعربي

مسلسل«Suits بالعربي» بطولة الفنان آسر ياسين، الفنان أحمد داود والفنانة صبا مبارك، ريم مصطفى، ومحمد شاهين، وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد.

جدير بالذكر أن الفنان آسر ياسين نجح في تحقيق نجاحًا واسعًا بمسلسل «بـ 100 وش» الذي عُرض في الماراثون الرمضاني 2021 بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، مصطفى دوريش، شريف دسوقى، علا رشدى، دنيا ماهر، زينب غريب، سلوى محمد على، لؤى عمران، سارة التونسى، محمد عبد العظيم، حنان يوسف، حسن أبو الروس، منة سماحة، صدقى صخر، أسامة أبو العطا، وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالى وإخراج كاملة أبو ذكرى.

تدور أحداث المسلسل حول سكر -نيللى كريم وهي صابة محترفة يتم النصب عليها من قِبل عمر -آسر ياسين- نصاب محترف ايضا - لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب اكبر، ويتم تكوين عصابة كبيرة وتنفيذ العديد من عمليات النصب والسرقة مع مرورهم بمواقف كوميدية خلال هذه العمليات.

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