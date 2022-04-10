/691181/مواعيد-عرض-مسلسل-في-بيتنا-روبوت-الجزء-الثاني-الحلقة-9-تفاصيل

يبحث محبي المسلسلات الكوميدية عن مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 9، بطولة النجم هشام جمال والفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، وذلك بعد أن حقق الجزء الأول منه نجاحًا ساحقًا في الماراثون الرمضاني المنصرم.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 9 بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر.

جدول مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 9 رمضان

يعرض مسلسل «في بيتنا روبوت 2» الحلقة9 يوميًا على شبكة قنوات الحياة الفضائية في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1 صباحًا و10 صباحًا في اليوم التالى، كما يتم عرض المسلسل على منصة “WATCH IT”.

كما ينطلق عرضه أيضًا على قناة CBC في تمام الساعة 6:20 دقيقة مساءً، وقناة DMC في تمام الساعة 7 مساءً والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا اليوم التالي.

بينما يذاع عبر قناة DMC دراما في تمام الساعة 10 مساءً والإعادة الأولى الساعة 8 صباحًا والثانية الساعة 3 عصرًا.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت 2

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 9 بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

قصة مسلسل في بيتنا روبوت 2

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل .

بداية أحداث الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت

وكانت بدأت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 باستيقاظ يوسف هشام جمال يوسف الذي نجح في نسخ الروبوت زومبا ولذيذ، لكنهم يسرقون منه، مما يجعله يشعر بالرعب، وفي نفس الوقت تشعر سارة بالتعب بسبب تناولها طعاما فاسدا.

اقرأ أيضًا.. مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 5.. إعادة الطفل الرضيع لوالدته