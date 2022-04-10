/691190/الأرصاد-استمرار-الأجواء-الربيعية-على-مدار-الأسبوع-والعظمي-بالقاهرة-29

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي ومديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد يشهد شبورة مائية فى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى ومحافظات السواحل الشمالية، الأمر الذي أدي إلى إنخفاض الرؤية الأفقية، مضيفة أن تلك الشبورة بدأت فى التلاشى مع سطوع أشعة الشمس، و لقد تحسنت الرؤية على معظم الطرق فى أنحاء البلاد.

الأرصاد الجوية : أجواء ربيعية على مدار هذا الأسبوع

وأكدت منار غانم، على أن الأجواء سوف تكون ربيعية على مدار هذا الأسبوع، موضحة أن اليوميين الماضيين قد شهدوا أجواء ربيعية مستقرة على أغلب مناطق الجمهورية، خاصة فى المناطق الموجودة فى شمال البلاد .

ونوهت أن طقس هذا الأسبوع سوف يكون ربيعى مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية فى فترات النهار، مضيفا أن الطقس سوف يكون حارا نهارا على محافظات شمال الصعيد وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

وأشارت منار غانم، إلي أنه سوف تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الفترات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على مدار هذا الأسبوع، مضيفة أن طقس هذا الأسبوع سوف يكون مائل للبرودة على شمال البلاد ومعتدل الحرارة على جنوب البلاد فى فترات الليل.

ونوهت منار غانم، على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر، وذلك نظرا للإنخفاض الملحوظ الذى ستشهده البلاد على مدار الأسبوع الحالى على أغلب مناطق الجمهورية، قائلة أنه من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة منذ الثلاثاء القادم ما بين 26 و27 درجة على القاهرة الكبرى.

درجات حرارة اليوم الأحد

محافظة القاهرة العظمى 29 والصغرى 15 درجة

محافظة الاسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة

محافظة مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 14 درجة

محافظة سيوة العظمى 29 والصغرى 11درجة

محافظة بورسعيد العظمى 22 والصغرى 15درجة

محافظة دمياط العظمى 21 والصغرى 15 درجة

محافظة الاسماعلية العظمى 29 والصغرى 15 درجة

محافظة السويس العظمى 28 والصغرى 15 درجة