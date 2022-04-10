فعاليات الأمسيات الرمضانية بمحافظة سوهاج بالتعاون مع وزارة الثقافة

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ، و في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، نظم المجلس فعاليتين من الأمسيات الرمضانية بمحافظة سوهاج والتى ينظمها المجلس القومي للمراة بالتعاون مع وزارة الثقافة (ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة) ، واستهدفت عدد ٤٥٠ من السيدات والرجال والأطفال بعدد من القري التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة .

هذا وتشمل الأمسيات عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الاساسية للمشروع القومي لتنمية الاسرة ، و التي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الاراجوز والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور ، كما تشمل الامسية الرمضانية عرض التنورة

ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتى في اطار حرص المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القوي لتنمية الاسرة المصرية خلال شهر رمضان واستغلال فترات التجمع للمواطنين بالقري المستهدفة فترة مابعد صلاة التراويح.