برلمان البحر المتوسط يمنح جائزته السنوية لعام 2022م للدكتور محمد مختار جمعة...

تلقى أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطابًا من سعادة السفير/ سيرجيو بيازي سكرتير برلمان البحر المتوسط لإبلاغ معاليه بفوزه بجائزة برلمان البحر المتوسط للعام 2022م تقديرًا لجهوده في نشر ثقافة الحوار والسلام.

جاء ذلك في خطاب رسمي تلقاه وزير الأوقاف من سعادة السفير/ عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

من جانبه وجه وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة الشكر لبرلمان البحر المتوسط على هذه اللفتة الكريمة التي تعد تقديرًا لدور الدولة المصرية في نشر ثقافة السلام والحوار في ظل القيادة الحكيمة لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.