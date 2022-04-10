وزير النقل يدشن المرحلة الأولي من خدمات نقل الركاب بمحافظة سوهاج لربط...

الوزير :

1. التدشين يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين و تقديم كافة الخدمات اليومية بكفاءة وفاعلية

2. وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي قامت بالتنسيق المباشر مع السادة المحافظين بهدف الوصول لجميع مواطني الجمهورية بخدمات نقل مميزة

3. يتم تنفيذ هذا المشروع بأيادي مصرية خالصة بداية من طرح المشروع و تصنيع الاتوبيسات بنسبة مكون محلي تتجاوز 60% ومشغل مصري من أبناء سوهاج

4. أوجه الدعوة لرجال الأعمال بسوهاج للاستثمار في مجال خدمات النقل البري للركاب والبضائع لخدمة أهالي سوهاج

دشن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج المرحلة الأولي من خدمات نقل الركاب بمحافظة سوهاج لربط مراكز المحافظة بالعاصمة بعدد 25 ميني باص لشركه حورس للنقل والشحن والتفريغ

واكد الوزير ان هذا التدشين يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين و تقديم كافة الخدمات اليومية بكفاءة وفاعلية مضيفا انه ونظراً لكون عملية الانتقال من مكان إلى آخر تعد أحد أهم هذه الخدمات، قامت وزارة النقل بوضع خطة شاملة لتقديم خدمات النقل الاخضر المستدام بهدف تحقيق الأمان والراحة والاقتصاد والمحافظة على صحة المواطن وتوفير بيئة نظيفة لربط جميع محافظات الجمهورية ببعضها و عواصم المحافظات والمراكز التابعة لها لافتا الى الحرص على ان تكون وسائل التنقل مزودة بجميع وسائل الراحة والأمان ومعلومات عن الرحلة بما يحقق توفير أكبر في الوقت المهدر من عملية الانتقال لتعظيم معدل النمو في الناتج المحلي من خلال زيادة ساعات العمل المتاحة و تسهيل الانتقال من وإلى مناطق العمل في اقل زمن ممكن .

مضيفا ان وزارة النقل قامت ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق المباشر مع السادة المحافظين بهدف الوصول لجميع مواطني الجمهورية بخدمات نقل مميزة تحقق الرضا المجتمعي لهم حيث تم توفير هذه الخدمات لمحافظات القليوبية والدقهلية والإسكندرية وهي تعمل حالياً بانتظام منذ عدة شهور بالإضافة إلى المدن العمرانية الجديدة والعبور وبدر والعاشر من رمضان والشروق كما قام الجهاز بالانتهاء من ترسية هذه الخدمات في محافظة الفيوم وكفر الشيخ واليوم بإذن الله ندشن هذه الخدمة لأهالينا في سوهاج والتي تعبر عن مدى اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطن من لحظة خروجه من منزله حتى يعود إليه وبالتكامل مع جهود الدولة في تحسين مستوى الإسكان الاجتماعي الاستثماري و توفير المسكن الامن والمناسب لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري في جميع نواحي الحياة بهدف تعزيز الانتماء لوطننا الحبيب وحث المواطنين على بذل المزيد من الجهد لإعادة بناء وطننا الحبيب وتحقيق جودة الحياة يد بيد بين القيادة السياسية بالاشتراك مع المواطن حيث انه شريك للتنمية والتطور وتحقيق الرخاء لهذا الوطن للحفاظ على أرض الحضارات والارتقاء بوطن يفخر به ويتباهى القاصي قبل الداني والخدمات التي نقدمها اليوم ما هي إلى المرحلة الأولى من بناء نظام نقل أمن ومريح ومتطور واقتصادي لأبناء سوهاج

لافتا إلى أنه سوف يتم بعد ذلك زيادة العرض بين وسائل النقل ليتناسب مع حجم الطلب حتى يتم تحقيق الإكتفاء الذاتي

وأنه من دواعي سرورنا أن يتم تنفيذ هذا المشروع بأيادي مصرية خالصة بداية من طرح المشروع و تصنيع الاتوبيسات بنسبة مكون محلي تتجاوز 60% ومشغل مصري من أبناء سوهاج ودعا رجال الأعمال بسوهاج للاستثمار في مجال خدمات النقل البري للركاب والبضائع لخدمة أهالي سوهاج من خلال مستثمر محلي وطني يشعر بقيمة الاحتياج لهذه الخدمات

مشيرا الى ان الوزارة تضع كل هيئاتها في خدمة مواطني سوهاج بهدف تقليل الفجوة بين العرض والطلب على النقل وخلق فرص عمل جديدة وزيادة معدل النمو في الناتج المحلي والاكتفاء الذاتي وتعظيم القدرة التصديرية