عاجل- تدشين المرحلة الأولى من خدمات نقل الركاب بسوهاج

جدة - نرمين السيد - دشن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه طارق الفقى، محافظ سوهاج، المرحلة الأولى، من خدمات نقل الركاب بمحافظة سوهاج لربط مراكز المحافظة بالعاصمة بـ25 مينى باص لشركة حورس للنقل والشحن والتفريغ.





وأكد الوزير أن هذا التدشين يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على توفير "حياة كريمة" للمواطنين وتقديم كل الخدمات اليومية بكفاءة وفاعلية، مضيفا أنه ونظراً لكون عملية الانتقال من مكان إلى آخر تعد أحد أهم هذه الخدمات، وضعت الوزارة خطة شاملة لتقديم خدمات النقل الأخضر المستدام بهدف تحقيق الأمان والراحة والاقتصاد والمحافظة على صحة المواطن وتوفير بيئة نظيفة لربط جميع محافظات الجمهورية ببعضها وعواصم المحافظات والمراكز التابعة لها، لافتا إلى الحرص على أن تكون وسائل التنقل مزودة بجميع وسائل الراحة والأمان ومعلومات عن الرحلة بما يحقق توفير أكبر فى الوقت المهدر من عملية الانتقال لتعظيم معدل النمو فى الناتج المحلى من خلال زيادة ساعات العمل المتاحة وتسهيل الانتقال من وإلى مناطق العمل فى أقل زمن ممكن.

وأوضح الوزير أن وزارة النقل قامت ممثلة فى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى بالتنسيق المباشر مع المحافظين بهدف الوصول لجميع مواطنى الجمهورية بخدمات نقل مميزة تحقق الرضا المجتمعى لهم، حيث تم توفير هذه الخدمات لمحافظات القليوبية والدقهلية والإسكندرية، وهى تعمل حالياً بانتظام منذ عدة شهور بالإضافة إلى المدن العمرانية الجديدة والعبور وبدر والعاشر من رمضان والشروق، كما قام الجهاز بالانتهاء من ترسية هذه الخدمات فى محافظتى الفيوم وكفر الشيخ، واليوم ندشن هذه الخدمة لأهالينا فى سوهاج، والتى تعبر عن مدى اهتمام الدولة بتوفير "حياة كريمة" للمواطن من لحظة خروجه من منزله حتى يعود إليه وبالتكامل مع جهود الدولة فى تحسين مستوى الإسكان الاجتماعى الاستثمارى وتوفير المسكن الأمن والمناسب لتحقيق "حياة كريمة" للمواطن المصرى فى جميع نواحى الحياة بهدف تعزيز الانتماء لوطننا الحبيب وحث المواطنين على بذل المزيد من الجهد لإعادة بناء وطننا الحبيب وتحقيق جودة الحياة يد بيد بين القيادة السياسية بالاشتراك مع المواطن، حيث إنه شريك للتنمية والتطور وتحقيق الرخاء لهذا الوطن للحفاظ على أرض الحضارات والارتقاء بوطن يفخر به ويتباهى القاصى قبل الدانى والخدمات التى نقدمها اليوم ما هى إلا المرحلة الأولى من بناء نظام نقل آمن ومريح ومتطور واقتصادى لأبناء سوهاج.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم بعد ذلك زيادة العرض بين وسائل النقل ليتناسب مع حجم الطلب حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتى وأنه من دواعى سرورنا أن يتم تنفيذ هذا المشروع بأياد مصرية خالصة بداية من طرح المشروع، وتصنيع الأتوبيسات بنسبة مكون محلى تتجاوز 60% ومشغل مصرى من أبناء سوهاج.

ودعا رجال الأعمال بسوهاج للاستثمار فى مجال خدمات النقل البرى للركاب والبضائع لخدمة أهالى سوهاج من خلال مستثمر محلى وطنى يشعر بقيمة الاحتياج لهذه الخدمات، مشيرا إلى أن الوزارة تضع كل هيئاتها فى خدمة مواطنى سوهاج بهدف تقليل الفجوة بين العرض والطلب على النقل وخلق فرص عمل جديدة وزيادة معدل النمو فى الناتج المحلى والاكتفاء الذاتى وتعظيم القدرة التصديرية.