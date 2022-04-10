تعيين 645 شابا و9 دورات بالوحدة المتنقلة فى المنيا

جدة - نرمين السيد - عيّنت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا 645 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 1039 شاباً.





وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية قامت فى مجال التدريب المهنى، بتقييم 9 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية والمواقع الخارجية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 681 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، ومنح ترخيص عمل لأجنبى.

وفى نفس السياق، نوه وليد الإمام مدير المديرية، فى تقريره الشهرى للوزير، إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر مارس الماضى بالتفتيش على 455 منشأة، فضلا عن القيام بـ13 حملة تفتيشية، وأسفر عن تحرير 164 محضراً للمنشآت المخالفة، وعمل 13 غلق إدارى، وعقد 30 ندوة توعية (اعرف - احمى نفسك)، فضلاً عن بحث 24 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحيًا، صرفت المديرية 23 منحة مولود جديد بإجمالى 46 ألف جنيه، و5 منح زواج بـ15 ألف جنيه، و11 منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولى بمبلغ 22 ألف جنيه، وعمل وثائق التأمين التكافلى لـ1131 عاملاً من المسجلين بإجمالى 67 ألفاً و860 جنيه، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ21 عاملاً من المسجلين بالإدارة بإجمالى 64 ألفاً و399 جنيه.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1110 منشأة دورى وحملات يعمل بها 3111 عاملاً، وأسفر عن تحرير 76 محضراً، وعمل 12 ندوة توعية، كما تلقت المديرية 46 شكوى عمالية، 33 شكوى منها تعذرت تسويتها وإحالتها للقضاء، و13 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى، بالتفتيش على ومتابعة 230 منشأة.