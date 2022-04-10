محافظ القليوبية يتفقد مشروعات شبرا الخيمة والخانكة

جدة - نرمين السيد - تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حى غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينة الخانكة لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها وأعمال النظافة والإشغالات، والاطمئنان على الحالة المرورية بالشوارع، ضمن الجولات اليومية التى يقوم بها المحافظ بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات ودفع العمل بها وتذليل المشكلات والعقبات ميدانيا.





واستهل المحافظ الجولة، وفقًا لبيان صادر اليوم الأحد، بمتابعة أعمال تطوير كوبرى عرابى بحى غرب شبرا الخيمة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتسيير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة، وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة الكوبرى بالكامل والمطالع والمنازل من الاتجاهين من إنارة ووضع نيوجرسى، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين وإنشاء أسوار جديدة بشكل حضارى وجمالى يتناسب مع حجم الأعمال والصيانة التى تتم بالكوبرى، بالإضافة إلى أعمال الرصف وذلك بتكلفة 40 مليون جنيه.

وتابع الهجان، أعمال إزالة الأسوار الحديدية القديمة بطول الكوبرى وأعلى خط مترو كلية الزراعة، موجها بسرعة معالجة الفواصل الموجودة بالكوبرى وتغيير الفواصل الرئيسية بمنتصف الكوبرى والبدء فى وضع طبقة الترميم تمهيدا لرصفة، مشددًا على الشركة المنفذة بضرورة متابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة من على جانبى الكوبرى، وتنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمنى، تيسيرًا على مواطنى مدينة شبرا الخيمة.

وتفقد المحافظ منطقة كوبرى منطى، موجها برفع الاشغالات على الكوبرى وتحدث مع المواطنين ووعدهم بنقل السوق من المنطقة، مطالبا مسؤولى المرور بمنع المواقف العشوائية والتى تتسبب فى عرقلة الحركة المرورية بالمنطقة بالكامل.

وخلال الجولة بحى غرب شبرا الخيمة، أحال المحافظ، مسئولى النظافة والاشغالات للتحقيق لتدنى مستوى النظافة بالحى وانتشار الباعة الجائلين والإشغالات بالطرق والشوارع الرئيسية.

وتابع المحافظ جولته بحى شرق شبرا الخيمة، حيث تفقد شوارع 15 مايو وشارع ترعة الإسماعيلية، موجهًا بمتابعة أعمال النظافة والإشغالات بالحى وتكثيف العمالة والمعدات خصوصًا بالورديات المسائية، لإزالة أى تراكمات ورفعها أولا بأول، ثم استكمل الجولة بمدينة الخانكة، حيث تفقد منطقة الأمل لمتابعة أعمال النظافة وإزالة الإشغالات ومتابعة العمل على تطوير المنطقة.