جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقسا ربيعيا مائلا للحرارة يسود نهارا على شمال البلاد مائل للبرودة ليلا وفى فترات الصباح الباكر وهدوء كامل فى سرعات الرياح على كافة الأنحاء.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وانخفاض الرؤية اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.