مسلسل ملف سري الحلقة 8.. هاني سلامة يتعرض للخطف ووالدته في خطر

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 8

مسلسل ملف سري الحلقة 8

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل ملف سري العديد من الأحداث بدءً من تسليم المستشار يحيي وهو هاني سلامة الألماس للشرطة، حيث رن هاتفه بعدها وتعرض للتهديد من شخص مجهول إما أن يقوم بإرجاع الألماس وإلا ستكون حياة والدته والتي تجسد شخصيتها الفنانة مادلين طبر في خطر.

وبعدها يجري هاني سلامة مصطحبا معه الألماس ويخبر أخيه أن أمهم في خطر ، ليلحق بعدها شاكر وهو الفنان نضال الشافعي " ومعه الضابط الذي يؤدي شخصيته الفنان نور محمود وفي الطريق يتحدث يحيي لوالدته ويطمئن عليها ويعرف أن هناك متظاهرين أقتحموا الجريدة.

مسلسل ملف سري الحلقة الثامنة

وأوصاها المستشار يحيى أن تختبيء ويطلب من الضابط إرسال قوة للجريدة ولكن فجأة أثناء طريقه توقفه سيارة مجهولة ويتعرض للخطف، ويظهر الفنان أحمد الرافعي في أحد المشاهد يطلب من يحيي الألماس ويقيد يده وفي الوقت نفسه تهجم الشرطة على المكان ويتم القبض على ناجي ورجاله.

ويخضع ناجي للتحقيق ولكنه ينفي وينكر خطف يحيي ويدعي أنه كان هناك مظاهرة ولذلك أختبيء في هذا المكان وينتظر الجمهور عرض الحلقة التاسعة من العمل غدا الأحد.

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ويضم مسلسل ملف سري في بطولته عدد من النجوم بجانب ماجد المصري وهانى سلامة، ومنهم دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، محمد محمود عبد العزيز، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، محسن محيى الدين، مادلين طبر، كارولين عزمى، عمر زكريا، إيمان يوسف، علاء مرسى، صبا الرافعى، وآخرين.

والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، وتدور أحداث مسلسل ملف سري عن المستشار يحيى عز الدين القاضي الذي يعد مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد، ويواصل الفنان هاني سلامة نجاحه في دراما رمضان بمسلسل ملف سري بعد أن نافس العام الماضي بمسلسل “بين السما والأرض” الذي حقق به نجاحا كبيرًا.