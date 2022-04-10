ذكرى العاشر من رمضان.. الأوقاف تحتفل اليوم بمسجد الحسين

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد فى خدمة الوطن، يد تحمى وتحرس وأخرى تبنى وتعمر، وإننا لفى حاجة ماسة لاستعادة روح العاشر من رمضان السادس من أكتوبر لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة .

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق التهنئة والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقواتنا المسلحة الباسلة وللشعب المصرى كله بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1393 هـ الموافق السادس من أكتوبر 1973.