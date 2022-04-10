برعاية الرئيس.. وزيرة الهجرة تكشف أهداف مبادرة «مصر تستطيع بالصناعة»

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، إنه تم استعراض كافة المبادرات التى تعمل عليها وزارة الهجرة أمام الرئيس السيسى اليوم، حيث اطلع الرئيس على التحضير للنسخة السادسة لمبادرة "مصر تستطيع بالصناعة" والتى تنظمها وزارة الهجرة برعايته والتى تهدف إلى الاستفادة من الخبرات المصرية الموجودة بالخارج والمتخصصة فى المجالات الصناعية المختلفة لكى نمد الدولة بما هو مستجد من الخارج فى كافة الصناعات.





وأشارت مكرم، فى تصريحات تلفزيونية، إلى أنه سيتم تقسيم المؤتمر إلى جلسات خاصة بالصناعة الخضراء استعدادا لمؤتمر تغير المناخ "كوب 27" والصناعات الغذائية والتكنولوجية. وأوضحت أن الرئيس السيسى كلف وزارة الهجرة بأن تكون هناك جلسات وورش عمل خاصة بالقارة الإفريقية، مضيفة: "أن هناك ثلاث جلسات خاصة بالقارة الإفريقية والتى تتمثل فى "الصناعة قاطرة التنمية فى إفريقيا" و"رواد الأعمال المصريين والأفارقة" "ورجال الأعمال المصريين والأفارقة". وأكدت أن "مصر تستطيع بالصناعة" هى نسخة نجدد فيها ما تقوم به وزارة الهجرة، لافتة إلى أن هذه النسخة ستشهد مشاركة شركات أجنبية تعمل فى المجالات الصناعية للترويج للدولة المصرية ، كما سيكون هناك زيارات للخبراء من الخارج فى مجالات الصناعة للمنطقة الاقتصادية فى قناة السويس ومدينة الجلالة والعاصمة الإدارية.

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