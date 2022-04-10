/691170/مسلسل-فاتن-أمل-حربي-الحلقة-8-تلقي-نيللي-كريم-حقيبة-بمليون-جنية-وطردها-من-قبل-شيخ

مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 8، بدأت بفلاش باك لحياة فاتن -نيللي كريم- و سيف -شريف سلامة- وهما متزوجان، ورصدت عودة الأخيرة بمشتريات للمنزل وإنجاز فاتن أمور البيت ليقع بينهما مشاجرة بسبب رغبتها في وجود خادمة تساعدها يومًا واحدًا وتقليلها من ما قام به سيف.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 8

وقوع حقيبة بمليون جنية في يد نيللي كريم

أُرسل لفاتن حقيبة بها مليون جنيه من شخص مجهول، لكنها حرصت على عدم أخذ منها أي مبلغ، وتواصلت مع يحيى -محمد الشرنوبي لتخبره بالأمر ورغبتها في تسليمها للشرطة.

طرد نيللي كريم من قبل أحد الشيوخ

انتشر فيديو لفاتن رصد طرد شيخ بجمعية نور الإيمان لها بعد أن ذهبت لتأخذ منه فتوى حضانة الأم لأولادها بعد الطلاق، مما تسبب في حزن ابنتها.

زوج هالة الصدقي متورط في الأثار

كشفت الحلقة عن أن زوج ميسون المختفي خبأ قطعة أثرية بمخزنه

الشرطة تتجه لمنزل هالة صدقي

ذهبت فاتن إلى بيت صديقتها ميسون -هالة صدقي- لتستشيرها في أمر حقيبة الأموال والتي أخذتها معها لتدق الشرطة الباب وتنتهي بذلك أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 8.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

تدور أحداث قصة مسلسل فاتن أمل حربي، حول مشاكل المرأة بعد الانفصال، في حالة محاولتها الزواج من رجل آخر، حيث تقابل نيللي كريم بطلة العمل مشكلات خاصة بحضانة الأطفال، والتي تتفاجأ بعد الانفصال عن زوجها أبو ابنائها بقوانين الأحوال الشخصية التي كانت لا تعلم بها، مما يجبرها على ترك حضانة أطفالها في حالة الزواج من شخص آخر.

وينتمى المسلسل لنوعية الدراما الاجتماعية، ويناقش العديد من القضايا، منها الزواج العرفى والزواج الرسمي، وغيرهما من القضايا التى تهم المرأة

يعرض مسلسل فاتن أمل حربي في تمام الساعة 7:35 مساءً، ثم تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:40 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية للمسلسل، في تمام الساعة 10:15 صباحًا.