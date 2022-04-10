/691169/مسلسل-العائدون-الحلقة-8-هاني-رمزي-يتعاون-مع-الإخوان-ومحاولة-تجنيد-محمد-عادل

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج أبرز لقطات مسلسل العائدون حلقة 8.

نجاح هاني رمزي في اختراق القنوات الاخوانية

• هاني رمزي ينجح في اختراق القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتي تبث من خارج البلاد.

• اقترح هاني رمزي على محمود البزاوي رئيس قناة إخوانية التعاون معه وذلك بهدف الدخول وسطهم ونقل أسرارهم للقوات المصرية.

• تعاون هاني رمزي، مع رئيس القناة الإخوانية في إنتاج فيلم قصير، تدور أحداثه حول معاناة عناصر الجماعة الإرهابية الهاربين خارج البلاد، ووفر له استديو تليفزيوني ضخم، مع معدات التصوير والمونتاج.

• سافر أمير كرارة وأمينة خليل إلى الخارج من أجل تجنيد محمد عادل الذى يعمل داخل قناة إخوانية.

• أمير كرارة قابل عادل على أنه مخرج ومنتج كبير، يحاول عمل فيلم وسيعتمد على عادل وأعطاه مبلغ مادي كبير

أبطال مسلسل العائدون

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.