مسلسل وجوه الحلقة 8.. حنان مطاوع تعيد إحياء جريمة فتاة الرحاب

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شهدت الحلقة رقم 8 من مسلسل وجوه إحياء العديد من الأحداث المهمة، واللافتة للإنتباه التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير نظرًا لما لها من أهمية خاصة.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة الثامنة من مسلسل وجوه بطولة حنان مطاوع

تعيد الحلقة الثامنة من مسلسل وجوه للجمهور جريمة فتاة الرحاب والتي شغلت الرأي العام والتي اتفقت مع والدها على قتل خطيبها بعد الحصول علي أموال منه لإتمام الزواج بينهما، وتطرقت الحلقة إلى الدور الذي قامت به سلمى الطبيبة التي تقوم بدورها الفنانة حنان مطاوع في مصلحة الطب الشرعى وهي التي تكتشف الجريمة كاملة وتثبت أن الشاب لم يغتصب الفتاة وإنما تم استدراجه لقتله عن عمد بمساعدة خطيبته، وتدلي بشهادتها أمام المحكمة.

قصة مسلسل وجوه

يتكون مسلسل “وجوه” من حكايتين كل حكاية تتكون من 15 حلقة ولكل حكاية عنوان وقصة مختلفة، وتشارك الفنانة حنان مطاوع فى بطولة الحكايتين، ولكن تظهر بشخصيتين مختلفين عن بعضهما، ومن المفترض أن يتضمن مسلسل وجوه 3 حكايات مختلفة ليكون إجمالى عدد حلقات المسلسل 45 حلقة وكان من المقرر أن يعرض المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم و لكن نظرًا لضيق الوقت وعدم إمكانية عرض حلقات المسلسل كاملة تم تأجيل عرض الحكاية الثالثة من المسلسل بعد انتهاء موسم شهر رمضان الكريم و الحكاية الثالثة بعنوان “حرب نفسية” وهي من بطولة الفنانة أروى جودة، ومن إخراج أحمد شفيق.

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وتقدم الفنانة حنان مطاوع الحكاية الأولى بعنوان “وش تالت” بشخصية “سلمى” التي تواجه العديد من الجرائم داخل المشرحة التى تعمل فيها لتبحث عن الحقيقة وتكشف العديد من الأسرار الخفية داخل تلك المشرحة فى إطار درامى مثير، أما الحكاية الثانية “ميتا فيرس” تقوم حنان مطاوع بشخصية فتاة تعانى من اضطرابات نفسية كما تعانى من اضطرابات في شخصيتها وتحدث داخل أحداث الحكاية جريمة قتل غامضة و تكون الاحداث في اطار تشويقي مثير حول اكتشاف من مرتكب جريمة القتل وكشف تفاصيلها وأسبابها.