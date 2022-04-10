الشيوخ يحيل تقرير لجنة الإسكان بشأن تنفيذ أعمال الطريق الدائري بالزقازيق للحكومة..اليوم

/691040/الشيوخ-يحيل-تقرير-لجنة-الإسكان-بشأن-تنفيذ-أعمال-الطريق-الدائري-بالزقازيق-للحكومةاليوم

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ،اليوم إحالة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي بشأن الإسراع في تنفيذ الطريق الدائري بمدينة الزقازيق، للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.

دوت الخليج

إحالة تقرير لجنة الإسكان بشأن الإسراع في تنفيذ الطريق الدائري بالزقازيق للحكومة غدا

كما تحيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل المقدم من النائب محمد المصالحي بشأن تجديد وإحلال طريق الزقازيق السنبلاوين .

يستهدف المقترح “الإسـراع في تنفيـذ الـطريـق الـدائري لمدينـه الزقازيق” بخطـة العام القادم وذلك لعدة أسباب منها : مدينه الزقازيق عاصمه لمحافظة الشرقية مساحتها البنائيه محدوده مقارنه بعدد سكانها الذي يصل 800 ألف نسمه ، وشوارع المدينه ضيقه ومعظمها إتجاه واحد ولا يمكن توسعتها نظرا لتواجدها داخل کتل سكنيه ،وموقع المدينه يتوسط مراكز ومدن المحافظه مما يساعد على زيادة المشكله المروريه . ه مدينه الزقازيق تربط بين محافظة القاهرة وبعض المحافظات المجاوره كالدقهلية والقليوبية ، والازدحام المروري القائم نتيجه الأسباب السالف ذكرها قد يؤدي إلى شلل مروري في المستقبل ومن هنا جاءت فكره المقترح برغبه في إنشاء طريق دائري لمدينه الزقازيق للتغلب على تلك المشكله.

وتوصياتها اللجنة “بعـد دراسـة الإقتراح برغبـة والإطلاع علـى نـصـوص الدسـتـور والموضـوعات ذات الصلة واللائحـة الداخليـة للمجلـس وكافـة القـوانين ذات الصـلـة ومـا أسـفـرت عـنـه مناقشات السيد النائـب مـقـدم الإقتراح برغبـة وأعضاء اللجنـة وممثلي الحكومة فقد إنتهت إلى الآتي : -

تـرى اللجنة الموافقة على المقترح المقـدم مـن النائب محـمـد الـصـالـحي عـن الإسـراع في تنفيذ الطريق الدائري بالزقازيق بخطة العام القادم ،واللجنـة مـع التوجـه الـعـام بضرورة المحافظة على الأراضي الزراعيـة لكـن إنشـاء الطريق الدائرى أعـظـم نفـعـا لأنـه سـيحدث ( زيادة في النشاط الاستثماري و يـوفـر الوقت و يقلل من وقوع الحوادث و يوفر في الطاقة ) .