رحمة أحمد تكشف لـ «دوت الخليج» الصعوبات التي واجهتها بمسلسل الكبير أوي 6

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تواصل الفنانة رحمة أحمد التي تجسد شخصية مربوحة خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 6 في تصدرها التريند بعد أن فاجئت الجمهور بموهبتها الكبيرة وحصدت إشادات كثيرة.

دوت الخليج يكشف كواليس مشاركة رحمة أحمد في مسلسل الكبير أوي 6

رحمة أحمد مسلسل الكبير أوي 6

أعربت الفنانة رحمة أحمد عن سعادتها الكبيرة في المشاركة ببطولة مسلسل الكبير أوي 6 وجاء ذلك بترشيح من الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي.

وقالت رحمة أحمد في تصريح خاص لـ دوت الخليج: “الأساتذة أحمد مكي وأحمد الجندي شرفوني في مسرحية ديجافو ورأوا مثيلي ودوري في العمل وبعدها توصلوا معي للمشاركة في مسلسل الكبير”.

وعن الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير مشاهدها في المسلسل، أضافت: “ اللهجة الصعيدية كانت صعبة عليا ولكن استعديت ودرست لأتمكن من النطق وكان هناك لهجة في العمل”.

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 8

يشار أن شاشة قناة on الفضائية كانت قد عرضت مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 8 والتي شهدت استعداد الكبير وزوجته "مربوحة" وأولاده وهما جوني والعترة للمرحلة الثانية من لعبة السبيط وهى لعبة صيادين السمك وخلالها لمست الكرة الكبير وخرج وشاهدت مربوحة وقوع نجل الكبير جونى وذهبت لتنقذه من لمس الكرة له مما جعلها تخرج من اللعبة أيضًا.

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وعندما جلست مع الكبير أعرب لها عن امتنانه بما فعلت وأنقذت ابنه جوني ثم يدخل الكبير مرة أخرى اللعبة بعد مسك العترة نجله الكرة ويحاول الكبير مسك كرة اخرى لإدخال مربوحة للعبة قبل انتهاء الوقت وينجح، وبعد الاستراحة تأتي المرحلة الثالثة من اللعبة وتحمل اسم "كيك على العالى" وينقسم جميع المشاركين لفرق مكونه من أربعة أشخاص ويتفق مربوحة وجوني والعترة أن الكبير لن يكون معهم في الفريق لأنه لا يستطيع اللعب بمهارة ويستبدلونه بـ محمد سلام.

ويذكر أن مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 9 ستعرض غدا الأحد في تمام الساعة 6:20 مساء، وتعاد الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و وتأتي الإعادة الثانية 2:00 مساءً وذلك عبر شاشة قناة On و On دراما الفضائية.