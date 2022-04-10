/691149/بعد-أزمتها-مع-ريهام-حجاج-نور-الكاديكي-تطالب-المهن-التمثيلية-بحقها

كشفت الفنانة نور الكاديكي إحدى صناع عمل ايه مسلسل يوتيرن بأن الشركة المنتجة للمسلسل، رفضت إعطاءها تصريح العمل الخاص بها كما أخبروها أنه تم حذف كل المشاهد الخاصة بها من المسلسل.

دوت الخليج يرصد لكم أزمة نور الكاديكي مع منتجي مسلسل يوتيرن

وصرحت نور أن ذلك جاء بسبب طلب ريهام حجاج بطلة المسلسل، وقد طالبت نقابة المهن التمثيلية بالتدخل لرفع الظلم عنها.

كما نفت ما تردد حول كونها ليست عضو بنقابة المهن التمثيلية ولديها ما يثبت ذلك من مستندات وكارنيه النقابة، وأكدت انها تواصلت مع أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وارسلت له ما يثبت انها عضو نقابي.

وأكدت نور ان لديها تأشيرة عمل ومقيمة في مصر منذ عام 2010 ولديها إقامة دائمة ووالدتها مصرية الجنسية، وشاركت بالكثير من الأعمال الفنية وكانت ادوار بارزة.

أزمة نور الكاديكي ومسلسل يوتيرن

وكانت قد صرحت نور سابقًا أن بطلة مسلسل “يوتيرن” ريهام حجاج تواصلت معها عقب علمها بالأخبار المتداولة بتصريحاتها حول اعتراضها على حذف اسمها من تتر المسلسل، ووعدتها بوضع اسمها في تتر المسلسل بشرط ان تنشر اعتذار عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام لمدة 10 ساعات، ولكنها طلبت منها حذفه بسبب التعليقات التي اساءت لها واتهمتها باجبار نور على الإعتذار وبالفعل حذفته، ومع ذلك لم تلتزم ريهام بوعدها ولم تضع اسمها في تتر المسلسل، مشيرة إلى إنها تم التلاعب بها من قبل بطلة المسلسل وكان وعدها بوضع اسمها في تتر المسلسل زائف، ومن ثم حذفت بوست الإعتذار لأنها لم تف بوعدها.

وقد نوهت نور عن إنها تتعرض لتهديدات مستمرة من بطلة المسلسل بأنها سوف ترفع عليها قضية، وانها اكدت ان ليس لها علاقة بتتر المسلسل وأن عليها التواصل مع الشركة المنتجة وذلك بعد ان تأكدت من نشرها اعتذار على صفحتها، مشيرة إلى إنها حاولت التواصل مع المنتج الفني ولكنه رفض التواصل معها لحل المشكلة، مؤكدة انها التزمت معها ونشرت الاعتذار وهي من أخلت بالاتفاق.

وكانت قد اعترضت حذف اسمها من تتر مسلسل يوتيرن، وعلى سوء معاملة ريهام حجاج بطلة العمل لها أثناء التصوير وتترك لوكاشن التصوير، وذكرت ذلك على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

نور الكاديكي ومسلسل يوتيرن

وكان ذلك نص ما قالته نور الكاديكي: انا جاية انهاردة اتكلم عن الظلم ال بيحصل في الوسط الفني و القرف ال بقنا فية ...بقيت كل حاجة ماشية بالكوسة لدرجة اني اتظلم و يتشال اسمي من المسلسل طب لية ؟ و عملت اية عشان يحصل كدة لية الواحد مياخودش حقة لية ...اية المرض ال بقي في الناس دة يجد انا مش مصدقة و مصدومة خلاص بقيت اي واحدة بطلة تطلع بفلوسها تفتري و تظلم الناس و تمسح اسميهم و تتحكم في كل حاجة كل دة لية و عشان اية انا مش حسكت و حتكلم كمان بدال الناس ال خايفة تتكلم و تقول انها اتظلمت ...انا بطالب بحقي و اظن الناس كلها عارفة الممثل بيتعب ازاي و بيقعد يصور بالساعات و بيعمل ال علية و اكتر عشان في الاخر يلاقي نتيجة مش عشان يلاقي اسمة ممسوح من المسلسل لا انا بطالب بحقي و بحق المجهود ال عملتة و عايزاكو تحسو بيا و بي الظلم ال بقينا فية في الوسط الفني نور الكاديكي اطالب بحقي في عدم تنزيل اسمي في تتر المسلسل يوتيرن مش حسكت للظلم و دة حقي و تعب مجهودي عايزة حقي.

أبطال مسلسل يوتيرن

يذكر أن مسلسل يوتيرن بطولة نخبة من النجوم منهم ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز