محافظ القاهرة يفتتح الدورة الرياضية الرمضانية للأحياء فى الأسمرات (صور)

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وكرم محافظ القاهرة خلال الحفل منتخب محافظة القاهرة بنين وبنات "قادرون باختلاف - حركى" الحاصل على الترتيب الأول على مستوى الجمهورية فى ألعاب كرة القدم، وألعاب القوى وتنس الطاولة ورفع الأثقال، والكرة الطائرة جلوس.
وأكد محافظ القاهرة أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التى تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة، والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوى نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الانتماء.
وأكد أن سعى الدولة لخلق مجتمع متكامل الخدمات لمواطنى المناطق غير الآمنة وحرصها على بناء الإنسان قبل المكان أصبح واقعًا ملموسًا، مشيرًا إلى أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق وتقدم لها الدعم الكامل.
وأشار محافظ القاهرة خلال الحفل إلى أن الدولة لم تهتم ببناء وحدات سكنية حضارية فى المناطق بديل العشوائيات فقط بل ركزت كل جهودها على تطوير الإنسان القاطن بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، تضمن الحفل عدد من الفقرات الرياضية والفنية المقدمة من مراكز الشباب.
ويشارك بها أكثر من 192 مشاركًا للمراحل السنية من 14 حتى 30 عامًا فى خماسى كرة القدم تم إقامتها بهدف استثمار طاقات الشباب القاطنين بتلك المناطق واكتشاف الموهوبين.
حضر الحفل المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور حسام الدين فوزى، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة، والمهندس رزق على رئيس هيئة النقل العام وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
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