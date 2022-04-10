مسلسل راجعين يا هوا الحلقة 8.. عرض مغري من وفاء عامر

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دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة 8 من مسلسل راجعين يا هوا وذلك خلال الآتي

بدأت الحلقة رقم 8 من مسلسل راجعين يا هوا بعد أن ضرب بليغ الموظف الذي يعمل لدي مدحت ابن شقيقه، لأنه متأكد أنه من اعتدى عليه في منزله، رفض مدحت تصديق عمه وقال له رؤوف أنه لم ير من ضربه حتي أن سيارة الموظف كانت مسروقة فسيكون مستحيلا أن يكون هو، كما كشف بليغ أمام مدحت أن يشك في أن أشقائه لم يموتوا في حادث وأن موتهم كان مدبرًا، وأنه لن يرتاح إلا بعد معرفة التفاصيل كاملة.

وبعد ذلك اتصل بليغ بشركة الطيران لتأجيل موعد سفره، وذلك بالتزامن مع جعل صديقه المحامي يرفع قضية طعن في عقود بيع الأملاك من أبيه لأشقائه، وتحاول ماجي إقناع والدها بتحديد موعد آخر لإتمام خطوبتها علي بليغ، لكنه يصارحها أنه يشك فيه وأنه ربما يكون نصاب بأجر.

أما ولاء فبعد مافعلته في حلقة أمس مع العويس الذي جاء به شقيقها، خرجت ولم تعد للمنزل خوفا منه، وذهبت لعمها بليغ الذي لم يكن موجودا فنامت عند جارته.

وبعد ذلك يذهب المشهد إلى بيت جابر تذهب يسرية له لتقول انها ستعطي بليغ 5 مليون جنيه الذي تركهم لزوجها ليدخله في مشاريع، لكن جابر يقول لها أن الفلوس أكثر من 100 مليون غير الفوائد، فتتركه منفعله.

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أبطال مسلسل راجعين يا هوا

مسلسل "راجعين يا هوى"، بطولة عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنان خالد النبوي، نور اللبنانية، هنا شيحة، إسلام جمال، إسلام إبراهيم، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، صفاء الطوخي، سلمى أبو ضيف، طه دسوقي، وغيرهم من النجوم الشباب.