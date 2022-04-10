الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022 في مصر

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عمر شويل - جدة برقم اللوحة.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 في مصر، يبحث العديد من مواطني جمهورية مصر العربية عن طرق للتعرف على المخالفات المرورية والطرق الإلكترونية المتاحة لدفع المخالفات عبر لوحات الترخيص رسميًا، يمكنك التعرف على انتهاكات لوحة الترخيص في التقرير التالي، سننظر في كيفية العثور على مخالفات مرورية 2021 باستخدام رقم سيارتك على موقع وزارة الداخلية.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

يوفر موقع مكتب النائب العام خدمات نيابة حوادث الطرق لفحص جميع أنواع رخص القيادة والمخالفات المسجلة على رخص القيادة والاطلاع على نماذج المخالفات المبلغ عنها:

اذهب إلى موقع نيابة المرور واختر خدمات نيابة المرور الرجاء الضغط هنا. تم تحديد أيقونة الطلب. سيُطلب منك بعد ذلك تحديد ما إذا كنت ستبحث عن خرق لرخصة السيارة أو رخصة القيادة. الاستعلام المختار عن مخالفة رخصة المركبة. يتم إدخال لوحة ترخيص السيارة ويمكنك فقط تحديد الأرقام أو الأرقام والحروف. بعد ذلك، يتم عرض بيانات رخصة السيارة والغرامة الإجمالية للمخالفات المرورية.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 بالرقم القومي

يتيح لك الموقع أيضًا طلب معلومات حول المخالفات المرورية، وخاصة “انتهاكات رخصة القيادة”، باستخدام رقم ترخيص مطور يتضمن رمزًا وطنيًا، لكن لا يمكنك طلب معلومات حول الانتهاكات مباشرةً حسب رمز البلد.

اذهب إلى موقع النيابة العامة المرورية واختر طلبك. ثم حدد “انتهاك رخصة القيادة”. بعد ذلك، يتم إدخال رقم الترخيص ونوع الترخيص والمقاطعة ووحدة الترخيص. انقر فوق طلب.

ما هي أنواع مخالفات المرور؟

يمكنك في هذا الموقع التعرف على كافة المخالفات المرورية سواء كانت تقوم بتسريع الرادار أو غيرها من المخالفات مثل:

اذهب في الاتجاه المعاكس.

الالتزام بالهواتف المحمولة أثناء القيادة.

قم بالقيادة بدون ترخيص.

متوقفة في مكان آخر.

نظام الإشارات المكسورة.

كيف أدفع رسوم التحكيم للمخالفة؟

بعد الانتهاء من عملية التحقيق في المخالفات المرورية لعام 2022 في مصر، قررت وزارة الداخلية تسوية وطريقة الدفع بالوسائل الموضحة بذلك.

من خلال خدمة فورى او ماكينات الصراف الآلي بالبنوك المصرية ومكاتب البريد في جميع المحافظات.

شركات التحصيل الإلكترونية مثل Masary و My Way و Daman، أو ادفع عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الداخلية.

المخالفات المرورية التي يجوز التصالح عليها

أولاً: رحلة العودة وتكلفتها من 1000 إلى 3000 جنيه.

ثانياً: القيادة بدون رخصة قيادة. تتراوح التكلفة بين 1000 جنيه إسترليني و 2000 جنيه إسترليني.

ثالثًا، قم بمعالجة عدد وقيمة الصفائح المعدنية من 300 جنيه إسترليني إلى 1500 جنيه إسترليني وعلقها لمدة 6 أشهر.

رابعًا: تغيير لون الصفيحة المعدنية وقيمتها من 300 جنيه إلى 1500 جنيه والتوقف لمدة 6 أشهر.

خامساً: استكمال استملاك الغاء ترخيص الادارة. وتتراوح تكلفته من 1000 إلى 2000 جنيهاً مصرياً.

سادساً: انتهت صلاحية رخصة قيادتك وتتراوح تكلفتها بين 1000 جنيه إسترليني و 2000 جنيه إسترليني.