حكم وضع النقط فى الأذن أثناء الصيام.. الإفتاء توضح

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، إن المختار للفتوى أنَّ استعمال قطرة الأُذُن أثناء الصوم أنها لا تفطر ما دامت طبلةُ الأذن سليمةً تمنع وصول مكوناتها إلى الحلق مباشرةً.

وأضافت أن الصوم حينئذٍ صحيحٌ؛ سواء ظَهَرَ أثرُ النقط فى الحلق أو لم يَظْهَر، فإن قَرَّر الطبيب أن فيها ثقبًا بحيث يَسمَحُ بوصول تلك المكونات إلى الحلق مباشرةً فإنها حينئذٍ تفطر.