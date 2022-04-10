وزير الأوقاف: كثرة الطعام عند الإفطار تؤدى إلى الفتور فى العبادة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن الإسراف أمر خطير جدًّا نهانا عنه ديننا الحنيف، حيث يقول الحق سبحانه: "وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ "، ويقول سبحانه:" إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا".





وأضاف، أنه من أخطر أنواع الإسراف المنهى عنه، الإسراف فى الطعام والشراب بأن نشترى أو نصنع ما لا نأكل ، ثم نلقى به فى سلات المهملات، فهو إضاعة للمال من جهة، وافتراء على النعمة من جهة أخرى، فليس من حق من يملك المال أن يؤدى إلى ارتفاع ثمن السلع بالإسراف فى استهلاكها فضلاً عن إتلافها، فضلا عن أن الإسراف أحد أهم عوامل زوال النعمة، وكان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول للسيدة عائشة (رضى الله عنها): "يا عائشةُ أَحْسِنِى جِوَارَ نِعَمِ اللهِ تَعالَى فإنَّها قَلَّ ما نَفَرَتْ من أهلِ بَيْتٍ فَكَادَتْ أنْ تَرْجِعَ إليهِمْ". وشدد على أن كثرة الطعام عند الإفطار تؤدى إلى الفتور فى العبادة , أو التكاسل عنها , أو عدم القدرة عليها ، وحسبنا حديث نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَا مَلَأ آدَمِى وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ؛ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ: فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ"، والوسطية كلها فى قول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " كُلوا واشرَبوا وتَصدَّقوا والْبَسوا ما لم يخالِطْهُ إسرافٌ أو مَخيَلةٌ".

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