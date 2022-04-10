أبرزها انخفاض العجز.. نقيب التمريض: المهنة شهدت تطورا هائلا فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، عن الإنجازات التى شهدتها مهنة التمريض فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن المهنة شهدت تطويرًا حقيقيًا لم يسبق من قبل منذ تولى الرئيس السيسى.





وأوضحت، أن قائمة الإنجازات تشمل رفع مستوى آداء التمريض من خلال التدريب المستمر فقد تم تدريب ما يقرب من 100 ألف ممرض وممرضة فى السنوات السبع الماضية بمختلف التخصصات وحصولهم على الدبلومات المهنية المختلفة، إطلاق البرامج التكميلية لاستكمال الدراسة لفنيى التمريض وإتاحة الفرصة لحصولهم على البكالوريوس التقنى وكذلك الماجستير والدكتوراة المهنية.

وأشارت إلى أن المهنة شهدت توسعًا أفقيًا ورأسيًا فى المعاهد الفنية للتمريض ليصبح العجز فى صفوف التمريض 10 آلاف بعد أن بلغت نسبة العجز 60 ألفا، بالإضافة إلى التوسع فى الكليات الأهلية وإنشاء كليات تمريض بها مثل الملك سلمان والجلالة.

وأوضحت أن منظومة التمريض شهدت تحسنًا كبيرًا بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والاهتمام بهيئة التمريض وتحسين الأجور وتحسين المظهر العام من خلال عمل هوية بصرية للزى الجديد داخل المنظومة، وتبادل الخبرات من خلال إيفاد تمريض للتدريب بإيطاليا ونقل الخبرات.

وقالت إن نقابة التمريض شهدت إنشاء أول نادٍ للتمريض بمحافظة بورسعيد والآخر بالمعادى بمحافظة القاهرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود؛ إلى أنه تم زيادة الحوافز المالية للتمريض بالتزامن من رفع بدل المهن الطبية، لافتة إلى أن نقابة التمريض كانت ضمن المشاركين فى منتديات الشباب واجتماعات الأسر المصرية.

وأكدت نقيب التمريض، أن أطقم التمريض حظت بالكثير من الدعم الأدبى والمعنوى والمالى اثناء جائحة فيروس كورونا.

وبناء على كل ما ذكر، تقدمت النقابة العامة للتمريض المصرى بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على كل ما قدمه للمنظومة الصحية بوجه عام ولهيئة التمريض بوجه خاص، مشيدة بدور الإعلام المصرى فى إبراز دور الجيش الابيض خلال جائحة كورونا

وقالت النقابة، إنها تربأ بأصحاب المهن من التدخلات الخارجية واستغلال بيان مناشدة رئيس الجمهورية لدعم التمريض فى أغراض سياسية رديئة.