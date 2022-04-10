/691164/شعبة-الخضروات-الكوسة-باتنين-جنيه-وعمرو-أديب-يرد-الأسعار-دي-مش-موجودة-خالص-يا-فاندم

تحدث حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، والمتحدث باسم تجار العبور، عن ارتفاع اسعار بعض السلع بشكل جنوني ومنها الطماطم والذي وصل سعرها لـ 20 جنيه مصري.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية تقديم الاعلامي عمرو اديب المذاع على قناة ام بي سي مصر 2، منوها ا نه يوجد انخفاض في إنتاج عدد من الفواكه بسبب التغيرات المناخية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار مثل الطماطم والخيار، حيث ان الامر يتمثل في العرض والطلب.

شعبة الخضروات: الكوسة باتنين جنيه.. وعمرو أديب يرد :الأسعار دي مش موجودة خالص يا فاندم

وتابع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، والمتحدث باسم تجار العبور، :” أول رمضان لم نشعر بالارتفاع في الأسعار بسبب عدم تأثر الإنتاج ولكن بعد ذلك الامور تغيرت “.

ونوه حاتم النجيب أن بعض المنتجات التي انخفضت اسعارها تدريحيا هي الفلفل والخيار والكوسة ، لانه موسمهم ويكون هناك زيادة في إنتاجهم فيكون المعروض متوافر بشكل كبير.

رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية: انخفاض الاسعار قريبا

وتابع نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، والمتحدث باسم تجار العبور،أن الكوسه في أسواق الجملة من ٢ إلى ٤ جنيه ليرد عليه الإعلامي عمرو أديب الاسعار دي مش موجودة خالص

واستفاض حاتم النجيب في حديثه منوها أن الطماطم في الاسواق الشعبيه تبدأ من ١٥ جنيه ، ومن المتوقع اتخفاض الاسعار بعد استقرار درجات الحرارة لانه سوف يكون هناك استقرار في الإنتاج مما سيؤدي إلى استقرار الأسعار وعودتها مرة أخرى.