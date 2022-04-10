ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف حالة والدها بعد خروجه من العمليات (خاص)

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خضع الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة اليوم السبت لعملية جراحية دقيقة بعد إصابته بشرخ في الحوض، ويتواجد حاليًا في غرفة العناية المركزة.

دوت الخليج يكشف تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة بعد العملية الجراحية

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة

كشفت سحر عبد الرحمن أبو زهرة عن تطورات حالة والدها الصحية عقب العملية الجراحية التي أجراها صباح اليوم السبت.

وقالت ابنة عبد الرحمن أبو زهرة في تصريح خاص لـ دوت الخليج: “والدي عمل العملية ولكن مازال في العناية المركزة”، وطالبت جمهوره ومتابعيه بالدعاء له.

عبد الرحمن أبو زهرة في المستشفى

كان قد شارك العازف الدكتور أحمد أبوزهرة نجل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة متابعيه والجمهور بنشره صورة جديدة لوالده من غرفة العمليات قبل إجراء العملية الجراحية.

وعلق على الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يا من علمتني الصدق، يا من علمتني الأخلاق، يا من علمتني الرجولة، يا من علمتني الشرف”.

وتابع قائلًا: “يا من علمتني الأمانة، يا من علمتني عدم الخيانة، يا من علمتني الاحترام والرحمة يا من علمتني كيف يجب أن يكون الإنسان إنسانا وليس أي شيء آخر، بحق كل الإنسانية وكل المعاني الجميلة أدعو لك بالشفاء يا رب".

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ابن عبد الرحمن أبو زهرة

كان نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة كشف مستجدات حالة والده الصحية عبر صفحته الشخصية أمس الجمعة ونشر صورة لوالده مع أحفاده وعلق عليها قائلًا: “أسعد لحظات حياته دائما وهو في وسط أحفاده الصورة من آخر عيد ميلاد له الشهر اللي فات يا رب تقوم بالسلامة وتعدي العملية النهارده على خير".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة كان ظهوره ومشاركته كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "موضوع عائلي" الذي كان بطولة الفنان ماجد الكدواني و في السياق نفسه، ينتظر عرض فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "أهل الكهف" ويضم مجموعة من النجوم مثل خالد النبوي ومحمد ممدوح وغادة عادل ومحمود حميدة ومحمد فراج وآخرين.