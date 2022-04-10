مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 8.. يسرا تسعى للانتقام من شقيقها

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عرضت شاشة قناة on الفضائية مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 8 والتي شهدت العديد من الأحداث والمشاهد المهمة اليوم السبت.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 8

مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 8

كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل أحلام سعيدة عن شخصية فريدة والتي تقدم دورها الفنانة يسرا وذلك من خلال البرج الخاص بها.

فهي تظهر من مواليد برج الجوزاء والمعروف عنهم تقلبهم المزاجي الشديد، فأحيانا يكون سعيداً وفجأة يصيبه حزن ما بدون أي سبب واضح.

ولكن تظهر يسرا التي تنتمي لبرج الجوزاء تتسم شخصيتها بالطيبة الشديدة، وما تراه في حلمها يتحقق سواء أمور أو أخبار سعيدة أو سيئة بالإضافة إلى العصبية أيضاً.

مسلسل أحلام سعيدة الحلقة الثامنة

والعصبية تجعل فريدة تنتقم من أقرب الناس إليها إن تعرضوا لها بالأذى، وذلك يتمثل فيما تفعله مع شقيقها صالح الذي يقدم شخصيته الفنان عماد رشاد، بينما يرصد المسلسل أن الرجل الجوزاء أكثر شراً من المرأة الجوزاء، وهذه الحالة تنطبق على شخصية صالح الذي تتهمه فريدة بمحاولة قتلها.

ويضم مسلسل أحلام سعيدة في بطولته بجانب يسرا كلا من غادة عادل ونبيل نور الدين، ومي كساب وعماد رشاد وآخرين والمسلسل من تأليف هالة خليل والإخراج لـ عمرو عرفة، ويروي العمل قصة فريدة الأرستقراطية التي تعد مهووسة بجمع التحف وتعامل الجميع باستعلاء.

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مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 9

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 9 عبر شاشة قناة on الفضائية في تمام الساعة 8:25 مساءً، ويعاد الساعة 5:30 صباحًا، ويأتي للمرة الثانية في الساعة 10:50 صباحًا من اليوم التالي.

وشهدت الحلقات السابقة العديد من التطورات والأحداث خاصةً عقب أن صارحت ليلى وهي مي كساب، زوجها حازم الذي يقدم دوره الفنان نور محمود، بأنها يمكنها الإنجاب بعد سنوات من العلاج لكنه يفاجئها برد فعله الذي يرفض الإنجاب منها بينما تذهب شيرين وهي غادة عادل، وليلى إلى ديدي هانم وهي الفنانة يسرا، مع الخادمة صدفة وهي شيماء سيف لترعى ديدي هانم.