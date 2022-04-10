/691159/المصري-يلحق-الأهلي-بأول-هزيمة-في-الدوري-والزمالك-يتقاسم-الصدارة-مع--بعد-فوزه-على-المقاصة

انتهت أحداث مباراة ناديي المصري والأهلي، بفوز فريق النادي البورسعيدي بهدف مقابل لا شئ، وذلك ضمن منافسات الجولة رقم 13 من بطولة الدوري العام، لتكون الهزيمة الأولى للأهلي في الدوري هذا الموسم.

دوت الخليج

وباغت النادي المصري الفريق الأحمر بهدف لاعبه هيثم ليوني، في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، واستمرت سيطرة الفريق الأخضر على معظم أحداث اللقاء، حتى أهدر فريق المصري هدفًا مؤكدًا في الدقيقة 35، لولا تألق الشناوي، والذي حرم المصري من التقدم بالهدف الثاني.

في الشوط الثاني، أجرى المدير الفني للنادي الأهلي، بيتسو موسيماني تغييرات على تشكيل اللقاء، بدخول حسام حسن وجسين الشحات وأحمد عبد القادر، وخروج لويس ميكسوني، وكريم فؤاد وأيمن أشرف، وذلك في محاولة لتصحيح الأوضاع وتدارك النتيجة، لكن استمرت سيطرت النادي المصري أيضًا على مجريات المباراة، دون وجود أي هجمات حقيقة من لاعبي الأهلي على مرمى المصري، إلا في نهاية الشوط الثاني، والتي تعامل معها مدافعي الأخضر بجدية.

طرد سيد عبد الحفيظ

وشهدت المباراة قيام الحكم الدولي، محمود عاشور، بإشهار الكارت الأحمر للكابتن سيد عبد الحفيظ، في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، بعد اعتراض الأخير على كرة يراها الفريق الأحمر أنها ركلة جزاء، مهاجم الفريق محمد شريف.

جاء ذلك بعد رجوع الحكم محمود عاشور لتقنية الفيديو، والتي نفت صحة وجود ركلة جزاء لفريق النادي الأهلي.

بهذه النتيجة، يرفع النادي المصري رصيده إلى 19 نقطة، في المركز السادس ، فيما يتجمد رصيد النادي الأهلي عند النقطة 31، لكنه يظل يحتفظ بصدارة ترتيب الدوري، مع وجود مباراة مؤجلة.

الزمالك يفوز على المقاصة ويصل للنقطة 31

جانب آخر، انتهت نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة بـ في الدقيقة 43، أحرزه نجم الفريق إمام عاشور، ليواصل تألقه والتسجيل في المباراة الثانية على التوالب.

وشهدت مباراة الزمالك ومصر المقاصة، إهدار أحمد سيد زيزو لأول ركلة جزاء له مع أبناء ميت عقبة.

بذلك يرفع نادي الزمالك رصيده إلى النقطة 31 بالتساوي مع النادي الأهلي، مع وجود مباراة زيادة للفريق الأبيض، والذي خاض 13 مباراة، مقابل 12 مباراة فقط للفريق الأحمر.

ويظل فريق مصر المقاصة يصارع الهبوط، باحتلاله المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط، من 13 مباراة.