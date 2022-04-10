/691154/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-8-تسريب-خطير-يتتضمن-تهديد-مرسي-للمشير-الإخوان-هيولعوا-في-البلد

استعرضت الحلقة 8 من مسلسل الاختيار 3 تسريب خطير للرئيس المعزول محمد مرسي يهدد فيه المشير طنطاوع والفريق عبد الفتاح السيسي باشعال الإخوان النيران في البلد حالة تأجيل نتيجة انتخابات الرئاسة أو تبديلها.

دوت الخليج يستعرض تسريب مقطع فيديو يتناول تهديد محمد مرسي للقوات المسلحة.

المشير يرفض طلب مرسي ويحذره من إشعال البلد

ورصد الفيديو حوار بين المشير ومرسي في وجود السيسي، طلب خلاله مرسي بانعقاد مجلس الشعب ليرفض الأخير قائلاً: "معلش أنا أصارحك القول، هل أنا أقدر أعمل حاجة دلوقتى فى مجلس الشعب؟ ليجيبه مرسى آه حضرتك تقدر تلغى القرار، فيصر الطنطاوي على موقفه: لأ أنا مقدرش ألغى القرار، وليس من سلطتى ألغى القرار.. دا قرار محكمة".

إشادة المشير بالسيسي

وفي المشهد التمثيلي، ذهب مرسي إلى المشير الطنطاوي-أحمد بدر- ليطلب منه إلغاء القرار وعدم تأجيل النتائج وأمر المشير بأن يظل السيسي حاضر مشيدًا به: "اللواء عبد الفتاح السيسي دا ابني و حتة مني يؤتمن، على الجيش كله تجمعه علاقة بربنا.. أنا حاطط عيني عليه من أيام ما كان مقدم".

واستكمل المشير حديثه موجهه إلى مرسي: "عايزين نخطط لمرحلة بعد النتيجة دا لو فوزت في الانتخابات".

محمد مرسي: الإخوان هيولعوا في البلد

وبعد خروج مرسي من عند المشير اجتمع بالسيسي على انفراد ليحذره قائلًا: "النتائج لو اتاجلت أو اتبدلت البلد دي هتولع.. متعرفوش الإخوان ممكن يعملوا ايه في البلد.. بلغ المشير"، ليرد عليه قائلًا: "اطمئن.. حاضر هبلغه".

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8 والقنوات الناقلة، الساعة 9.30 مساءً على شاشة قناة «ON»، ويعاد المسلسل على شاشتها في تمام الساعة 4.20 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في تمام الساعة 3.30 عصرًا.

مسلسل الاختيار 3 يخوض بطولته كلا من الفنان ياسر جلال وأحمد السقا، جمال سليمان، وهيدى كرم، خالد زكي، منى عبد الغني، سمر مرسي، نور محمود، مفيد عاشور، خالد الصاوي، وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وصبري فواز، محمد رياض، إيمان العاصي، أمير المصري، محمود البزاوي، نادية رشاد، فضلا عن عدد من ضيوف الشرف وهم محمد على رزق، أشرف زكي، حسنى شتا، دنيا المصري، وآدم الشرقاوي، وهشام إسماعيل، ومحمد العمروسي، وشريف خير الله، وأحمد وفيق، وصبحي خليل، وأحمد بدير وناردين عبد السلام.