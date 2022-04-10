خطوات تحميل مدرستنا بلس.. أول تطبيق رسمى للتعليم والترفيه لجميع الطلاب

جدة - نرمين السيد - نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، فيديو ترويجى لتطبيق "مدرستنا بلس"، الإلكترونى الجديد، الذى يقدم للطلاب وأولياء الأمور كل المصادر المتاحة رقيما للتعلم الممتع والمجانى والمعتمد من وزارة التربية والتعليم.





ويعد "مدرستنا بلس" أول تطبيق إلكترونى تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم، وهو موجه لجميع المراحل: الابتدائية، الإعدادية والثانوية، ويضم كل المنصات التعليمية الموجودة فى مصر لمختلف الناشرين، إضافة لكل برامج قناة "مدرستنا" التعليمية، التربوية والترفيهية والنفسية. كما يحصل الطلاب من خلاله على مراجعات عامة وأسئلة وامتحانات، إضافة إلى متابعة مع المعلمين أنفسهم. تحميل التطبيق ويمكن للطلاب تحميل التطبيق على هواتفهم المحمولة بالمجان كالتالى: - على نظام الأندرويد، اضغط هنا bit.ly/3uW48Wk - على نظام IOS، اضغط هنا apple.co/3ulN4Kb خطوات الدخول إلى المحتوى - التسجيل برقم التليفون - إدخال كود التفعيل - تحديد اللغة المفضلة - طالب أم طالبة - تحديد الصف الدراسى وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن هذا التطبيق منصة رسمية آمنة للتعليم والترفيه لجميع الطلاب.

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