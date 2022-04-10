شباب كنيسة مارى جرجس ببورسعيد يوزعون عصائر على الصائمين 

جدة - نرمين السيد - فى مشهد يدل على روح المحبة والترابط بين نسيج الوطن الواحد، نفذ مجموعة من شباب كنيسة مارى جرجس ببورسعيد مبادرة محبة، وذلك من خلال وقوفهم فى الشارع وقت انطلاق مدفع الإفطار وتوزيع العصائر والمياه على الصائمين فى شهر رمضان.





ولاقت المبادرة تفاعلًا من المارة الذين أبدوا سعادتهم بالمبادرة التى تعبر عن العلاقة المميزة التى تربط الجميع مسلمين ومسيحيين فى هذا الوطن، مؤكدين أننا نعيش فى بلد تجمعه قيم الإخاء والمحبة والتسامح ويجمعنا حب الوطن والتضحية والفداء من أجل أمنه واستقراره وقدموا الشكر للقائمين عليها. وتتعدد المواقف التى تؤكد ملامح الوحدة الوطنية فى مصر، وتدلل على عمق العلاقات بين أبناء الوطن الواحد "الأقباط والمسلمون"، والتى تظهر بين الحين والآخر للتأكيد على أن أبناء الشعب المصرى "إيد واحدة" بمختلف أطيافهم مسلمين وأقباط خلال الاحتفالات الدينية المختلفة كافة. يذكر أن مبادرات مماثلة انطلقت من عدة كنائس فى أماكن متفرقة على مستوى الجمهورية مما يرشحها لأن تتحول إلى ظاهرة سيكون لها أثر إيجابى على العلاقة بين أبناء الوطن.

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