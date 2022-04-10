وزير التعليم يشدد على أهمية اللغة العربية ويستعين بالشيخ على جمعة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تصريح للدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتى الديار المصرية السابق، بشأن أهمية تعليم الأطفال اللغة العربية.

وفى تصريحه الذى أدلى به فى برنامج "مصر أرض المجددين" الذى يعرض على فضائية الأولى، قال جمعة، إن عدم تعليم اللغة العربية للأطفال فى بعض العائلات من السلوكيات الخاطئة التى تصل إلى حد المصيبة، مشيرا إلى أن بعض العائلات يفتخرون بعدم تعليم أطفالهم اللغة العربية، وكأن تعليم اللغة الأجنبية وعدم إتقان اللغة العربية وسيلة لدخول الجنة.

وأضاف أنه إذا منّ الله سبحانه وتعالى عليك بأن تكون فى المنطقة العربية، فلا بد من تعليم أطفالك تلك اللغة، لأنها مفتاح فهم الكتاب والسنة والتراث الموروث والمجتمع الذى تعيش فيه، مؤكدا أن اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة، فاللغة المستقيمة تؤدى إلى فكر مستقيم.

وتعقيبا على تصريح مفتى الديار المصرية السابق، قال الدكتور طارق شوقى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "رأى سديد وحكيم من فضيلة الشيخ على جمعة فى وقت كثر فيه إهمال اللغة العربية، وخاصة من البعض فى المدارس الدولية، وأيضا فى عموم المدارس".

وأضاف الوزير: "يطالب الكثيرون بإهمال القصة والترجمة والأسئلة المقالية، ولا يقبل الطلاب على قراءة روائع الفكر العربى لقلة التمكن من اللغة الأم، ولعل ما نراه من أخطاء لغوية من الكبار والصغار على وسائل التواصل، لهو أبلغ دليل على ما وصل إليه حال لغتنا الجميلة".

سنوات من الجدال بين الوزير وأولياء الأمور

ومنذ تولى الدكتور طارق شوقى، وزارة التربية والتعليم فى 2017، كان يتحدث عن أهمية اللغة العربية، واصفا نفسه بأنه حظى بـ"دلع" على يد جده، الذى كان يمنحه كتابا من مكتبته ويناقشه معه بعد أسبوع من القراءة.

وأوضح الوزير أنه عندما كان صغيرا قرأ كتبا لطه حسين وعباس العقاد، كما قرأ لبديع الزمان الهمذانى وهو فى عمر 8 سنوات، مؤكدا أن التكنولوجيا والتعلم الإلكترونى ليس ضدا للقراءة، فنحن نختار ما نقرأ وهنا يأتى دور الأسرة فى توجيه أبنائها.

وكشف أن الدراسات حول المحتوى المعرفى لتلاميذ الصفوف الأولى بالدول الغربية، تشير إلى أن الطلاب هناك يمتلكون محتوى لغويا يصل إلى 25 ألف كلمة فى المتوسط، بينما فى الدول العربية لا يتجاوز 7 آلاف كلمة فقط.

وفى العام الدراسى 2018/2019، وبينما كانت وزارة التربية والتعليم تعد لإطلاق نظام التعليم الجديد 2.0، أعلن الوزير أن دراسة المناهج الجديدة فى جميع المدارس الحكومية: العربى، الرسمية لغات واليابانية، ستكون باللغة العربية، أما المدارس الخاصة لغات فلها حرية الدراسة باللغة العربية أو ترجمة المناهج للغة الدراسة.

وبرر الوزير قرار الوزارة بأن خبراء اللغويات أجمعوا على أن تثبيت اللغة العربية كلغة أم يستوجب أن تكون المناهج المطبوعة فى منهج "الباقة متعددة التخصصات" - التى يدرسها طلاب النظام الجديد وتضم مناهج الرياضيات والعلوم والتاريخ والجغرافيا- باللغة العربية، بالتوازى مع تدريس اللغة الانجليزية كمادة منفصلة، لكن ترجمة كتاب الباقة يحول الانجليزية للغة أم.

وأكد الوزير حينها أن نظام التعليم الجديد يهدف إلى بناء أجيال تفهم تراثها وهويتها وتاريخها ولغات أديانها، بجانب التمكن من فهم الآخر، مشيرا إلى أن فقدان كفاءة تعلم اللغة العربية يتبعه فقدان للهوية والانتماء.

ورغم هذه التصريحات، أصر أولياء الأمور على ترجمة مناهج المدارس الرسمية للغات "التجريبية" واليابانية للغة الانجليزية، باعتبارها اللغة الأهم فى سوق العمل مستقبلا وحتى يتمكن منها الطلاب بدراستها منذ الصغر، ونزولا على رغبتهم تراجعت وزارة التربية والتعليم عن القرار، وقصرت تدريس الباقة متعددة التخصصات باللغة العربية فى المدارس الحكومية "عربى" والمدارس الخاصة "عربى" فقط، بينما ترجمت مناهج المدارس الرسمية لغات والمدارس اليابانية والخاصة لغات إلى لغة الدراسة المعتمدة فى هذه كل نوعية، لكن الوزير نصح أولياء الأمور بالاهتمام باللغة العربية، مؤكدا أن تحويل اللغة الانجليزية للغة أم بدلا من العربية من شأنه إلحاق الضرر بالطلاب خاصة فى الصفوف الأولى.