وفاة الفنانة ليلى نصر عن عمر يناهز 84 عامًا

/691157/وفاة-الفنانة-ليلى-نصر-عن-عمر-يناهز-84-عاما

توفيت منذ قليل الفنانة ليلى نصر وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 84 عامًا، ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل للعزاء والجنازة.

دوت الخليج يرصد لكم وفاة الفنانة ليلى نصر منذ قليل وذلك خلال السطور القادمة

اخر ظهور للفنانة ليلى نصر

كان آخر ظهور للفنانة ليلى نصر بعد فترة طويلة من الغياب في جنازة صديقتها الفنانة الراحلة سهير البابلى، وظهرت وهى تتكئ على العكاز أثناء حضورها للجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

معلومات ليلى نصر

الفنانة ليلي نصر ممثلة مصرية ولدت عام 1938، وكان أول أعمالها فيلم “قلب في الظلام” عام 1960، وتوالت أعمالها بعد ذلك في السينما والتليفزيون، ومن أشهرها “حديث الصباح والمساء، عصافير النيل، ذئاب الجبل، التوأم”.

تزوجت الفنانة ليلى نصر من المخرج جمال الدماطي وهي والدة الفنانة راقية الدماطي ، وشهد في سنة 2018 آخر أعمال ليلى نصر، حيث شاركت في مسلسل “الأب الروحي” مع أحمد عبد العزيز وسوسن بدر .

شاركت ليلى في عدة أفلام تليفزيونية أبرزها الاتحاد النسائي وخدمة إنسانية، وبالإضافة إلي فوازير عمو فؤاد رجل أعمال، عمو فؤاد رئيس تحرير، عمو فؤاد ويا الأجداد، مدرسة عمو فؤاد، المتزوجون في التاريخ وفطوطة والأفلام مع النجم سمير غانم.

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استمرت أعمال ليلى نصر حيث شاركت في أكثر من 150 عملاً فنياً تتراوح بين السينما والمسرح والتلفزيون والراديو، وفي التقرير التالي ، نتتبع المسار الإعلامي للفنانة ليلى نصر، ولها العديد من الأفلام: قلب في الظلام، العاشقة، السوق، نوع من الرجال، لا وقت للحب، مع الناس، الجدعان الثلاثة، وأيضًا شاركت في العديد من المسلسلات وهي: المرأة أصلها نمر، رجل فوق الأمواج، أجمل الزهور، الضوء الأسود، ملحمة الحب والرحيل، الثمن، الدنيا الجديدة، زهور من نور، الأشقاء الثلاثة، ابتسامة في نهر الدموع، إيدك عن مراتي، إنه قدري، الطريد، لعبة القتل، سارق السيارات، البرئ والمشنقة.

أما عن الأعمال التي قدمتها في المسرح، كانت: رفيدة أول طبيبة في الإسلام، سالومي، أما عن أعمالها في الإذاعة فقد شاركت في: أحشاء البشر، القصاص، عمر بن عبد العزيز.